Иероглифы вместо русских букв - страница 2
К сожалению, клиентский терминал MT4 не является юникодным. Единственным решением в этом случае может быть настройка региональных установок.
В панели управления выбрать региональные настройки. В административной вкладке выбрать русский язык для неюникодных программ.
Добрый вечер. Подскажите, а где эта "панель управления" :-) ? речь о виндоус? там нет такого термина "русский язык для неюникодных программ" или речь MT4? Если MT4 - то где эта панель управления?
Есть такой термин
Вы мне не друг Вы мне родственник, вот не ожидал что в 11 винде с такой ерундой столкнусь.
Большое спасибо.