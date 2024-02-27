Иероглифы вместо русских букв - страница 2

Новый комментарий
 
Slava #:

К сожалению, клиентский терминал MT4 не является юникодным. Единственным решением в этом случае может быть настройка региональных установок.

В панели управления выбрать региональные настройки. В административной вкладке выбрать русский язык для неюникодных программ.

Добрый вечер. Подскажите, а где эта "панель управления" :-) ? речь о виндоус? там нет такого термина "русский язык для неюникодных программ" или речь MT4? Если MT4 - то где эта панель управления? 
 
Olga777777 #:
Добрый вечер. Подскажите, а где эта "панель управления" :-) ? речь о виндоус? там нет такого термина "русский язык для неюникодных программ" или речь MT4? Если MT4 - то где эта панель управления? 

Есть такой термин


 
Slava #:

К сожалению, клиентский терминал MT4 не является юникодным. Единственным решением в этом случае может быть настройка региональных установок.

В панели управления выбрать региональные настройки. В административной вкладке выбрать русский язык для неюникодных программ.

Вы мне не друг Вы мне родственник, вот не ожидал что в 11 винде с такой ерундой столкнусь.

Большое спасибо.

12
Новый комментарий