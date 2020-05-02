нешуточный вопрос, - статегия или система? - страница 6
Пробую писать статью для сайта, так вот, напоролся на интересный филологический глюк. Как правильно говорить, торговая система или торговая стратеги?. Это одно и то же, или всё же это разное? Если разное, то что обозначает? И вообще, что такое торговая с...?
Торговая стратегия: входить в рынок на пересечении MA с курсом.
Она торговая система в составе торговой стратегии пересечения MA с курсом:
Другая торговая система
Торговая система - свод конкретных правил. Торговую систему иногда можно формализовать и спрограммировать по ней советник.
По торговой стратегии ничего конкретного напрограммировать нельзя.