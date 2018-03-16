Игрушки от Vinin - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что случилось не понял, попробуй этот вариант
Здравствуйте Виктор!
С Новым Годом вас и всех кто в этой ветке бывает...
интересные игрушки у вас, СПАСИБО!)
отдельное спасибо за ваш индикатор средней с 2-мя цветами, на растущем и падающем тренде...
отдельное спасибо за ваш индикатор средней с 2-мя цветами, на растущем и падающем тренде...
тогда вас заинтересует эта статья - с ее помощью можно и не такое реализовать в считанные секунды.
тогда вас заинтересует эта статья - с ее помощью можно и не такое реализовать в считанные секунды.
Небольшая игрушка, точнее индикатор
Небольшая игрушка, точнее индикатор
сколько лет то прошло...
Виктор на МТ5 игрушки будут ?
Небольшая игрушка, точнее индикатор
По коду не понять заложенную идею