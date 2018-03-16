Игрушки от Vinin - страница 39

Vinin:


Что случилось не понял, попробуй этот вариант

Спасибо, этот работает.
Здравствуйте Виктор!

С Новым Годом вас и всех кто в этой ветке бывает...

интересные игрушки у вас, СПАСИБО!)

отдельное спасибо за ваш индикатор средней с 2-мя цветами, на растущем и падающем тренде...

 
MilordFX:


тогда вас заинтересует эта статья - с ее помощью можно и не такое реализовать в считанные секунды.
ALXIMIKS:

спасибо за ссылку, почитаю на досуге...
 

Небольшая игрушка, точнее индикатор


VininI_NRMA.mq4  13 kb
 
Victor Nikolaev:

сколько лет то прошло...

Виктор на МТ5 игрушки будут ?

 
Victor Nikolaev:

По коду не понять заложенную идею

