Индикатор не отображается на графике помогите разобраться

Собрал индикатор использует 8 буферов, и реализует в себе трендследящую систему, но почемуто нехочет отображаться на графике, компилируется при этом без проблем, когда запускаю его на графике пишет: 

2007.05.07 16:08:29 BrainTrend_FULL_JMABASED USDJPY,H4: zero divide
2007.05.07 16:08:28 BrainTrend_FULL_JMABASED USDJPY,H4: initialized

профи гляньте плиз свежим взглядом. :)
braintrend_full_jmabased.mq4  30 kb
 
Нужно тупо отследит все места, гдн происходит деление, например вот это:

Range = iATR(NULL,0,f,shift)/d;
или это 
if (nJMAs70[nJMAn] > 10) dJMAs20 = dJMAs8[nJMAn] / 10.0; else dJMAs20 = dJMAs8[nJMAn] / nJMAs70[nJMAn];
 
или это 
dJMAf60 = dJMAs18[nJMAn] / (nJMAs38[nJMAn] - nJMAs40[nJMAn] + 1.0);
 
или это 
if (nJMAfE8== nJMAfE0) dJMAf68 = 1.0; else {dJMAv4 = nJMAfE8 - nJMAfE0; dJMAf68 = (dJMAf78[nJMAn] - nJMAfE0) / dJMAv4;}
и так далее
И что потом делать с этими выражениями? честно говоря непонятно что с ними нетак?
этот индикатор как бы содержит в себе 4 индикатора которые каждый по отдельности нормально работают.
 
И что потом делать с этими выражениями? честно говоря непонятно что с ними нетак?
Искать - в каких случаях в знаменателе вылезает ноль.
я все места проверил это исключено!
Rosh а помоему эта ошибка вылазит нетолько в случае деления на ноль она еще появляется в случая неверного обращения к размерности массива, а может и еще в каких то случаях
 
Нет, по моему опыту - если говорит деление на ноль, значит так и есть.
 

Деление на ноль ахахах)))))))

 
Pavel:
Собрал индикатор  ...  пишет:
2007.05.07 16:08:29 BrainTrend_FULL_JMABASED USDJPY,H4: zero divide

zero divide in 'braintrend_full_jmabased.mq4' (601,61) Написано же: строка 601 позиция 61.  Исправляю так:

dJMAf60 =0;
if((nJMAs38[nJMAn] - nJMAs40[nJMAn] + 1.0)!=0)
dJMAf60 = dJMAs18[nJMAn] / (nJMAs38[nJMAn] - nJMAs40[nJMAn] + 1.0);

Деление на 0 в другом месте : zero divide in 'braintrend_full_jmabased.mq4' (632,39)  Исправил так:

if((dJMAf60>0) && (dJMAf98[nJMAn] >= MathPow(dJMAfA0/dJMAf60, dJMAf88[nJMAn])))
       dJMAv1[nJMAn] = MathPow(dJMAfA0/dJMAf60, dJMAf88[nJMAn]);                        Появилась картинка:

       И что она означает?

