Подскажите пожалуйста как написать закрытие всех ордеров при достижении определённого профита ? - страница 2
А если нужно закрыть не все. допустим 4 ордера пара бай и пара селл. Допустим пара бай вышла в профит на заданную мной прибыли.И нужно закрыть Все бай и оставить. Селл ордера как выразить в коде плиз помогите голову уже сломал.
вот тут есть эта функция \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Добавил - как общая прибыль сработает, сменятся на всех открытых графиках шаблон(отмечено зелёным)
Где синим 1. задайте свою логику - Где жёлтым 2.меняйте Индикатор
от Индикатора "Phoenix" https://www.mql5.com/ru/code/28364 с начальным Балансом 10000 - задал 1050 заработать прибыли. и по 10 в каждую из сторон.