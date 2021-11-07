Как узнать имя эксперта - страница 2

один способ таки нашел

слить с фоном истинное имя эксперта и нарисовать новое имя поверх


Всем участвовавшим спасибо за ответы
 
Все намного проще

Переименовал эксперта в -Э-Проба.mq4.mq4

То, что после последней точки - расширение. Перед последней точкой - имя.

