Как узнать имя эксперта - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
один способ таки нашел
слить с фоном истинное имя эксперта и нарисовать новое имя поверх
один способ таки нашел
слить с фоном истинное имя эксперта и нарисовать новое имя поверхВсем участвовавшим спасибо за ответы
Все намного проще
Переименовал эксперта в -Э-Проба.mq4.mq4
То, что после последней точки - расширение. Перед последней точкой - имя.