Как узнать имя эксперта
Справочник MQL4 - Операции с графиками - WindowExpertName
Угу. WindowExpertName
Можно ли задать во время инициализации эксперту имя отличающееся от названия самого файла эксперта?
Задайте свою переменную и используйте везде.
string ExpertName; int OnInit() { ExpertName="MyExpert" return(INIT_SUCCEEDED); } void OnDeinit(const int reason) { int eHandle=FileOpen(ExpertName+".csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_WRITE,";"); ...... }
Sergey Gridnev #:
Он про окно графика спрашивал. Как я понял.
Так и естьP.S. В подвальном индикаторе на графике можно отобразить любое имя, но это не нормально. Было-бы нормально, не давать возможность менять оригинальное имя, а только к нему добавлять что-то своё.
