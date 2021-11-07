Как узнать имя эксперта

Как узнать имя эксперта из кода самого эксперта?

 
Справочник MQL4 - Операции с графиками - WindowExpertName
 
Угу. WindowExpertName
 
Можно ли задать во время инициализации эксперту имя отличающееся от названия самого файла эксперта?
 

Задайте свою переменную и используйте везде.

string ExpertName;

int OnInit()
   {
   ExpertName="MyExpert"
   return(INIT_SUCCEEDED);
   }

void OnDeinit(const int reason)
   {   
   int eHandle=FileOpen(ExpertName+".csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_WRITE,";");
   ......
   }
 
Aleksei Stepanenko #:

увы, не помогло

есть эксперт 123.ex4, ну и на графике он так же отображается 123

вот как сделать так, чтобы на графике эксперт 123.ex4 отображался с названием MyExpert?

возможно ли так сделать?

 
Denis Nikolaev #:

Нет, это будет беспредел.

 
Vitaly Muzichenko #:

Ну, как сказать. Индикатор же может отображать любую строку как короткое имя.
 
Sergey Gridnev #:
Не может.



 
Vitaly Muzichenko #:

Он про окно графика спрашивал. Как я понял.
 
Sergey Gridnev #:
Так и есть

P.S. В подвальном индикаторе на графике можно отобразить любое имя, но это не нормально. Было-бы нормально, не давать возможность менять оригинальное имя, а только к нему добавлять что-то своё.
