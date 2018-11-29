Как поменять время в терминале? - страница 2
Терминал отображает время торгового сервера.
Получается если мне нужно другое время я должен выбрать брокера у которого сервер стоит скажем в США или в Лондоне?
Именно, это и есть самая первая недоработка терминала, которая портит всю торговую систему. Сессии давно уже закрыты, свечи сформированы, но у некоторых ДЦ свечи ещё не закрыты, потому что время смещено.
Этот функционал нужно было добавить ещё лет 15 назад.
Вопрос к разработчикам:
Как читать свечные паттерны, если время закрытия свечей в терминале взято с потолка, а не с закрытия сессии CME ?
Добавьте пожалуйста в терминал функционал смешения времени, это самый важный функционал для практикующего трейдера!
Получается если мне нужно другое время я должен выбрать брокера у которого сервер стоит скажем в США или в Лондоне?
Визуально, время может быть изменено.
Но, в индикаторах-советниках, нужно делать смещение.
