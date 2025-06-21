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Индикаторы

Размер свечи - индикатор для MetaTrader 5

Gustavo Franthesco Kerntopf
Gustavo Franthesco Kerntopf

Gustavo Franthesco Kerntopf

Professor de Ciências na rede fundamental de ensino e trader desde 2019.
7 кодов 1 тема 6 комментариев
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Основные идеи, заложенные в кодексе

  1. Расчет размера свечи :

    • Индикатор измеряет амплитуду свечей (разницу между максимумом и минимумом) и отображает значение в пунктах или пипсах.
    • Для различения бычьих и медвежьих свечей используются разные цвета, что облегчает визуальную интерпретацию.

  2. Настройка по дням недели :

    • Позволяет обрабатывать свечи за определенный день недели (например, понедельник, вторник и т. д.) или за каждый день.
    • Каждому дню недели присваиваются уникальные цвета, что облегчает наблюдение за суточными закономерностями.

  3. Динамическое позиционирование текста :

    • Текст можно перемещать по вертикали относительно свечи, чтобы избежать перекрытия с другими элементами графика.
    • Автоматически настраивается положение текста, чтобы он оставался в пределах видимых границ графика.

  4. Стиль и форматирование :

    • Пользователь может настроить шрифт, размер шрифта, цвет и тип привязки текста.
    • Поддерживает различные стили линий (например, пунктирные, точечные) для лучшей визуализации.

  5. Автоматическая очистка :

    • При отсоединении индикатора от графика все созданные объекты автоматически удаляются, чтобы сохранить график чистым.

Описание внешних переменных

Ниже описаны все настраиваемые пользователем внешние переменные:

InpAmount
Количество обрабатываемых пронумерованных свечей.
InpMCConfigOptimistic
Оптимистический тип расчета (например, максимальный).
InpMCConfigPessimistic
Пессимистический тип расчета (например, минимум).
InpMCCorOptimistic
Цвет для бычьих свечей.
InpMCCorPessimistic
Цвет для медвежьих свечей.
InpMCConfigFountain
Шрифт текста, отображаемого на графике.
Воскресенье, понедельник и т. д.
Определенные цвета для каждого дня недели.
InpStyle
Стиль линии (например, пунктирная, точечная).
InpWidth
Ширина линии.
textplace
Расстояние текста от вершины графика.
InpFont
Шрифт текста, отображаемого на графике.
InpFontSize
Размер шрифта.
InpAnchor
Тип якоря для текста (например, сверху, снизу, по центру).

Рекомендуемые инструменты и таймфреймы

  • Инструменты : Индикатор может использоваться с любым финансовым инструментом, доступным на платформе MetaTrader 5, включая валютные пары, индексы, товары и криптовалюты.
  • Таймфреймы : Индикатор работает на всех таймфреймах, от 1-минутных графиков до недельных. Однако рекомендуется использовать более крупные таймфреймы (например, H1, D1), чтобы получить более четкий и точный анализ волатильности.

Интерпретация индикатора

  1. Размер свечи :

    • Более крупная свеча указывает на большую волатильность в течение периода.
    • Свеча меньшего размера указывает на меньшую активность или консолидацию на рынке.

  2. Цвета :

    • Бычьи свечи отображаются определенным цветом (например, золотым).
    • Медвежьи свечи отображаются другим цветом (например, серым).

  3. Дни недели :

    • Присвоение разных цветов каждому дню недели позволяет наблюдать закономерности в поведении цены в определенные дни.

Примеры практического использования

  • Анализ волатильности : Помогает трейдерам выявлять дни или периоды с повышенной волатильностью на основе размера свечей.
  • Ежедневные паттерны : обработка свечей за определенный день позволяет наблюдать закономерности поведения цены в конкретные дни.
  • Принятие решений : Обеспечивает быстрое визуальное понимание силы бычьих и медвежьих движений, помогая принимать торговые решения.

Иллюстративные изображения

Рисунок 1: Пример графика с примененным индикатором. Цвета выделяют бычьи и медвежьи свечи, а текст показывает размер каждой свечи.


https://www.mql5.com/en/charts/20733290/wdoh25-m15-banco-btg-pactual

Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/56281

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