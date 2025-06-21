Этот советник предназначен для введения нескольких правил управления корзинами.

Советник Butterfly Strategy Этот советник (EA) реализует гармонический торговый паттерн Butterfly на нескольких таймфреймах (M2 - D1) для автоматической торговли на рынке Форекс. Он обнаруживает бычьи и медвежьи паттерны "Бабочка" с помощью точек разворота и совершает сделки с настраиваемым риск-менеджментом и несколькими уровнями тейк-профита.