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Размер свечи - индикатор для MetaTrader 5
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Основные идеи, заложенные в кодексе
-
Расчет размера свечи :
- Индикатор измеряет амплитуду свечей (разницу между максимумом и минимумом) и отображает значение в пунктах или пипсах.
- Для различения бычьих и медвежьих свечей используются разные цвета, что облегчает визуальную интерпретацию.
-
Настройка по дням недели :
- Позволяет обрабатывать свечи за определенный день недели (например, понедельник, вторник и т. д.) или за каждый день.
- Каждому дню недели присваиваются уникальные цвета, что облегчает наблюдение за суточными закономерностями.
-
Динамическое позиционирование текста :
- Текст можно перемещать по вертикали относительно свечи, чтобы избежать перекрытия с другими элементами графика.
- Автоматически настраивается положение текста, чтобы он оставался в пределах видимых границ графика.
-
Стиль и форматирование :
- Пользователь может настроить шрифт, размер шрифта, цвет и тип привязки текста.
- Поддерживает различные стили линий (например, пунктирные, точечные) для лучшей визуализации.
-
Автоматическая очистка :
- При отсоединении индикатора от графика все созданные объекты автоматически удаляются, чтобы сохранить график чистым.
Описание внешних переменных
Ниже описаны все настраиваемые пользователем внешние переменные:
|
InpAmount
|
Количество обрабатываемых пронумерованных свечей.
|
InpMCConfigOptimistic
|
Оптимистический тип расчета (например, максимальный).
|
InpMCConfigPessimistic
|
Пессимистический тип расчета (например, минимум).
|
InpMCCorOptimistic
|
Цвет для бычьих свечей.
|
InpMCCorPessimistic
|
Цвет для медвежьих свечей.
|
InpMCConfigFountain
|
Шрифт текста, отображаемого на графике.
|
Воскресенье, понедельник и т. д.
|
Определенные цвета для каждого дня недели.
|
InpStyle
|
Стиль линии (например, пунктирная, точечная).
|
InpWidth
|
Ширина линии.
|
textplace
|
Расстояние текста от вершины графика.
|
InpFont
|
Шрифт текста, отображаемого на графике.
|
InpFontSize
|
Размер шрифта.
|
InpAnchor
|
Тип якоря для текста (например, сверху, снизу, по центру).
Рекомендуемые инструменты и таймфреймы
- Инструменты : Индикатор может использоваться с любым финансовым инструментом, доступным на платформе MetaTrader 5, включая валютные пары, индексы, товары и криптовалюты.
- Таймфреймы : Индикатор работает на всех таймфреймах, от 1-минутных графиков до недельных. Однако рекомендуется использовать более крупные таймфреймы (например, H1, D1), чтобы получить более четкий и точный анализ волатильности.
Интерпретация индикатора
-
Размер свечи :
- Более крупная свеча указывает на большую волатильность в течение периода.
- Свеча меньшего размера указывает на меньшую активность или консолидацию на рынке.
-
Цвета :
- Бычьи свечи отображаются определенным цветом (например, золотым).
- Медвежьи свечи отображаются другим цветом (например, серым).
-
Дни недели :
- Присвоение разных цветов каждому дню недели позволяет наблюдать закономерности в поведении цены в определенные дни.
Примеры практического использования
- Анализ волатильности : Помогает трейдерам выявлять дни или периоды с повышенной волатильностью на основе размера свечей.
- Ежедневные паттерны : обработка свечей за определенный день позволяет наблюдать закономерности поведения цены в конкретные дни.
- Принятие решений : Обеспечивает быстрое визуальное понимание силы бычьих и медвежьих движений, помогая принимать торговые решения.
Иллюстративные изображения
Рисунок 1: Пример графика с примененным индикатором. Цвета выделяют бычьи и медвежьи свечи, а текст показывает размер каждой свечи.
https://www.mql5.com/en/charts/20733290/wdoh25-m15-banco-btg-pactual
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/56281
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