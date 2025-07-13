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Pinbar Detector 是 一个 MetaTrader 指标，用于检测 Pinbars（也称为 "Pin-bar "或 "Pin bar"），并在看涨的 Pinbars 下方和看跌的 Pinbars 上方放置一个 "笑脸 "符号来标记它们。这是一个纯粹的价格行为指标，其代码中不使用任何标准技术指标。Pinbar 检测的配置可通过指标的输入参数完成。Pinbar Detector 可在检测时发出平台警报和电子邮件警报。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。
输入参数
- CountBars （ 默认 = 0）- 检测销条的最大条数。0 = 全部。
- DisplayDistance （ 显示距离）（默认 = 5）- 从蜡烛图到柱状图 "笑脸 "符号的距离。
- UseAlerts （ 默认值=true）- 通知指标在检测到销形柱时发出带声音的平台警报。
- UseEmailAlerts ( default = false) - 通知指标在检测到平烛时发出电子邮件警报。应在 MetaTrader 中 通过 "工具"->"选项"->"电子邮件 "正确配置电子邮件。
- UseNotificationAlerts ( default = false) - 通知指标在检测到Pinbar时发出推送通知警报。应在 MetaTrader 中 通过 "工具"->"选项"->"通知 "对通知进行正确配置。
- UseCustomSettings （ 默认 = false）- 通知指标使用下面描述的自定义平柱检测参数。
- CustomMaxNoseBodySize ( default = 0.33) - 允许的最大鼻形柱主体/长度比。
- CustomNoseBodyPosition （ 自定义鼻形主体位置）（默认 = 0.4）- 鼻形主体应位于鼻形柱的顶部（看跌形态为底部）。
- CustomLeftEyeOppositeDirection （ 自定义左眼相反方向）（默认值=true）- 告知指标，左眼条形图在看涨针形条形图中应看跌，在看跌针形条形图中应看涨。
- CustomNoseSameDirection （ 自定义鼻形同方向）（默认值=true）--告诉指标鼻形柱应与形态本身同方向。
- CustomNoseBodyInsideLeftEyeBody （ 默认值= false）--告诉指标鼻形条应位于左眼形条内部。
CustomLeftEyeMinBodySize （ 自定义左眼最小主体尺寸）（默认 = 0.1）- 相对于条形图长度，左眼主体的最小尺寸。
自定义鼻梁突出 （ 默认 = 0.5）- 相对于条形图长度，鼻梁条的最小突出量。
CustomNoseBodyToLeftEyeBody （ 默认 = 1）- 相对于左眼主体，鼻主体的最大尺寸。
CustomNoseLengthToLeftEyeLength （ 自定义鼻长至左眼长度）（默认 = 0）- 相对于左眼长度的最小鼻长。
自定义左眼深度 （ 默认值 = 0.2）- 相对于左眼长度的最小深度。深度是指鼻子后面的横条部分的长度。
- CustomMinimumNoseLength （ 自定义最小 鼻子长度）（默认 = 1）- 以点为单位的最小烛台鼻子长度。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55461
EXSR.mq5：一款反趋势 MT5 EA，结合 RSI(14) 极值、布林带突破和反转烛台，捕捉反转信号，以固定的 SL/TP 对每个符号进行一次交易。Keltner Channel MT5
凯尔特纳通道（MetaTrader 指标）--是切斯特-凯尔特纳（Chester W. Keltner）于 1960 年开发的经典技术分析指标。该指标与布林线和包络线有些类似。它使用三条图线：中间线是应用于典型价格的 10 天简单移动平均线（（高价 + 低价 + 收盘价）/ 3），上下限通过将每日价格范围的移动平均线（高低差）与中间线相加减而形成。这样就建立了一个基于波动率的通道。在此版本的指标中，您可以修改 MA 的所有参数。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 平台。