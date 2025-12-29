- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
0
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.00 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
Sem dados
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
I will be trading using Price Action, Bank Logic, and Smart Money Concepts. When you trade like the banks, you will always make money in the long run.
Safety first: I DO NOT use grid, martingale, averaging down or any other risky trade management methods.
Copy trading will work with Funded Accounts as well but you must select MT5 as the platform when purchasing your Funded Accounts for copy trading to work.
Sem comentários