Tuan Long Vu

Nimble Nomads Forex Sniper

Tuan Long Vu
0 comentarios
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
0
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.00 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

No hay datos

  • Deposit load
  • Deposit load
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Recommended Forex broker: 
TMGM: https://portal.tmgm.com/register?node=MjEzNDM4&amp;language=en

OPEN LIVE ACCOUNT
MT5 | 1:500 Leverage


My strategy : CUT LOSSES, KEEP YOUR MONEY SAFE, AND GROWING.

I will be trading using Price Action, Bank Logic, and Smart Money Concepts. When you trade like the banks, you will always make money in the long run.

Safety first: I DO NOT use grid, martingale, averaging down or any other risky trade management methods.


Copy trading will work with Funded Accounts as well but you must select MT5 as the platform when purchasing your Funded Accounts for copy trading to work.

Get funded with Hola Prime:

Get funded with SeacrestFunded:

2025.12.29 20:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 20:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 15:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
