シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Nimble Nomads Forex Sniper
Tuan Long Vu

Nimble Nomads Forex Sniper

Tuan Long Vu
レビュー0件
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
0
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.00 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

データがありません

  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Recommended Forex broker: 
TMGM: https://portal.tmgm.com/register?node=MjEzNDM4&amp;language=en

OPEN LIVE ACCOUNT
MT5 | 1:500 Leverage


My strategy : CUT LOSSES, KEEP YOUR MONEY SAFE, AND GROWING.

I will be trading using Price Action, Bank Logic, and Smart Money Concepts. When you trade like the banks, you will always make money in the long run.

Safety first: I DO NOT use grid, martingale, averaging down or any other risky trade management methods.


Copy trading will work with Funded Accounts as well but you must select MT5 as the platform when purchasing your Funded Accounts for copy trading to work.

Get funded with Hola Prime:

Get funded with SeacrestFunded:

レビューなし
2025.12.29 20:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 20:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 15:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録