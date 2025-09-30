- Visão do mercado
UYSCU: UY Scuti Acquisition Corp.
A taxa do UYSCU para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.25 e o mais alto foi 10.26.
Veja a dinâmica do par de moedas UY Scuti Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de UYSCU hoje?
Hoje UY Scuti Acquisition Corp. (UYSCU) está avaliado em 10.26. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 10.26, e o volume de negociação atingiu 38. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de UYSCU em tempo real.
As ações de UY Scuti Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente UY Scuti Acquisition Corp. está avaliado em 10.26. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.09% e USD. Monitore os movimentos de UYSCU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de UYSCU?
Você pode comprar ações de UY Scuti Acquisition Corp. (UYSCU) pelo preço atual 10.26. Ordens geralmente são executadas perto de 10.26 ou 10.56, enquanto 38 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de UYSCU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de UYSCU?
Investir em UY Scuti Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 10.05 - 11.00 e o preço atual 10.26. Muitos comparam -0.48% e 2.09% antes de enviar ordens em 10.26 ou 10.56. Estude as mudanças diárias de preço de UYSCU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações UY Scuti Acquisition Corp.?
O maior preço de UY Scuti Acquisition Corp. (UYSCU) no último ano foi 11.00. As ações oscilaram bastante dentro de 10.05 - 11.00, e a comparação com 10.26 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de UY Scuti Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações UY Scuti Acquisition Corp.?
O menor preço de UY Scuti Acquisition Corp. (UYSCU) no ano foi 10.05. A comparação com o preço atual 10.26 e 10.05 - 11.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de UYSCU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de UYSCU?
No passado UY Scuti Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.26 e 2.09% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.26
- Open
- 10.26
- Bid
- 10.26
- Ask
- 10.56
- Low
- 10.25
- High
- 10.26
- Volume
- 38
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -0.48%
- Mudança de 6 meses
- 2.09%
- Mudança anual
- 2.09%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4