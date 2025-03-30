Moedas / RVPH
RVPH: Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc
0.42 USD 0.02 (5.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RVPH para hoje mudou para 5.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.40 e o mais alto foi 0.44.
Veja a dinâmica do par de moedas Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RVPH Notícias
Faixa diária
0.40 0.44
Faixa anual
0.30 4.28
- Fechamento anterior
- 0.40
- Open
- 0.40
- Bid
- 0.42
- Ask
- 0.72
- Low
- 0.40
- High
- 0.44
- Volume
- 1.659 K
- Mudança diária
- 5.00%
- Mudança mensal
- -6.67%
- Mudança de 6 meses
- -55.32%
- Mudança anual
- -71.81%
