ORGO: Organogenesis Holdings Inc - Class A
4.66 USD 0.04 (0.87%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ORGO para hoje mudou para 0.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.61 e o mais alto foi 4.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Organogenesis Holdings Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
4.61 4.74
Faixa anual
2.61 6.71
- Fechamento anterior
- 4.62
- Open
- 4.68
- Bid
- 4.66
- Ask
- 4.96
- Low
- 4.61
- High
- 4.74
- Volume
- 504
- Mudança diária
- 0.87%
- Mudança mensal
- -7.36%
- Mudança de 6 meses
- 7.87%
- Mudança anual
- 59.59%
