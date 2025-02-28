Währungen / ORGO
ORGO: Organogenesis Holdings Inc - Class A
4.72 USD 0.03 (0.63%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ORGO hat sich für heute um -0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.66 bis zu einem Hoch von 4.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Organogenesis Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ORGO News
Tagesspanne
4.66 4.77
Jahresspanne
2.61 6.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.75
- Eröffnung
- 4.77
- Bid
- 4.72
- Ask
- 5.02
- Tief
- 4.66
- Hoch
- 4.77
- Volumen
- 127
- Tagesänderung
- -0.63%
- Monatsänderung
- -6.16%
- 6-Monatsänderung
- 9.26%
- Jahresänderung
- 61.64%
