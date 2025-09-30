CotaçõesSeções
LEGT-WT
LEGT-WT: Legato Merger Corp. III

0.3712 USD 0.0272 (7.91%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do LEGT-WT para hoje mudou para 7.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.3500 e o mais alto foi 0.3712.

Veja a dinâmica do par de moedas Legato Merger Corp. III. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de LEGT-WT hoje?

Hoje Legato Merger Corp. III (LEGT-WT) está avaliado em 0.3712. O instrumento é negociado dentro de 7.91%, o fechamento de ontem foi 0.3440, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LEGT-WT em tempo real.

As ações de Legato Merger Corp. III pagam dividendos?

Atualmente Legato Merger Corp. III está avaliado em 0.3712. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 147.47% e USD. Monitore os movimentos de LEGT-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de LEGT-WT?

Você pode comprar ações de Legato Merger Corp. III (LEGT-WT) pelo preço atual 0.3712. Ordens geralmente são executadas perto de 0.3712 ou 0.3742, enquanto 12 e 6.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LEGT-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de LEGT-WT?

Investir em Legato Merger Corp. III envolve considerar a faixa anual 0.1205 - 0.4040 e o preço atual 0.3712. Muitos comparam 19.74% e 128.43% antes de enviar ordens em 0.3712 ou 0.3742. Estude as mudanças diárias de preço de LEGT-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Legato Merger Corp. III?

O maior preço de Legato Merger Corp. III (LEGT-WT) no último ano foi 0.4040. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1205 - 0.4040, e a comparação com 0.3440 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Legato Merger Corp. III no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Legato Merger Corp. III?

O menor preço de Legato Merger Corp. III (LEGT-WT) no ano foi 0.1205. A comparação com o preço atual 0.3712 e 0.1205 - 0.4040 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LEGT-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de LEGT-WT?

No passado Legato Merger Corp. III passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.3440 e 147.47% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.3500 0.3712
Faixa anual
0.1205 0.4040
Fechamento anterior
0.3440
Open
0.3500
Bid
0.3712
Ask
0.3742
Low
0.3500
High
0.3712
Volume
12
Mudança diária
7.91%
Mudança mensal
19.74%
Mudança de 6 meses
128.43%
Mudança anual
147.47%
