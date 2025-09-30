- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LEGT-WT: Legato Merger Corp. III
A taxa do LEGT-WT para hoje mudou para 7.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.3500 e o mais alto foi 0.3712.
Veja a dinâmica do par de moedas Legato Merger Corp. III. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LEGT-WT hoje?
Hoje Legato Merger Corp. III (LEGT-WT) está avaliado em 0.3712. O instrumento é negociado dentro de 7.91%, o fechamento de ontem foi 0.3440, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LEGT-WT em tempo real.
As ações de Legato Merger Corp. III pagam dividendos?
Atualmente Legato Merger Corp. III está avaliado em 0.3712. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 147.47% e USD. Monitore os movimentos de LEGT-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LEGT-WT?
Você pode comprar ações de Legato Merger Corp. III (LEGT-WT) pelo preço atual 0.3712. Ordens geralmente são executadas perto de 0.3712 ou 0.3742, enquanto 12 e 6.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LEGT-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LEGT-WT?
Investir em Legato Merger Corp. III envolve considerar a faixa anual 0.1205 - 0.4040 e o preço atual 0.3712. Muitos comparam 19.74% e 128.43% antes de enviar ordens em 0.3712 ou 0.3742. Estude as mudanças diárias de preço de LEGT-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Legato Merger Corp. III?
O maior preço de Legato Merger Corp. III (LEGT-WT) no último ano foi 0.4040. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1205 - 0.4040, e a comparação com 0.3440 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Legato Merger Corp. III no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Legato Merger Corp. III?
O menor preço de Legato Merger Corp. III (LEGT-WT) no ano foi 0.1205. A comparação com o preço atual 0.3712 e 0.1205 - 0.4040 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LEGT-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LEGT-WT?
No passado Legato Merger Corp. III passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.3440 e 147.47% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.3440
- Open
- 0.3500
- Bid
- 0.3712
- Ask
- 0.3742
- Low
- 0.3500
- High
- 0.3712
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 7.91%
- Mudança mensal
- 19.74%
- Mudança de 6 meses
- 128.43%
- Mudança anual
- 147.47%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4