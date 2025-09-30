- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LEGT-WT: Legato Merger Corp. III
Der Wechselkurs von LEGT-WT hat sich für heute um 7.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.3500 bis zu einem Hoch von 0.3712 gehandelt.
Verfolgen Sie die Legato Merger Corp. III-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LEGT-WT heute?
Die Aktie von Legato Merger Corp. III (LEGT-WT) notiert heute bei 0.3712. Sie wird innerhalb einer Spanne von 7.91% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.3440 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von LEGT-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LEGT-WT Dividenden?
Legato Merger Corp. III wird derzeit mit 0.3712 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 147.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LEGT-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich LEGT-WT-Aktien?
Sie können Aktien von Legato Merger Corp. III (LEGT-WT) zum aktuellen Kurs von 0.3712 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.3712 oder 0.3742 platziert, während 12 und 6.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LEGT-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LEGT-WT-Aktien?
Bei einer Investition in Legato Merger Corp. III müssen die jährliche Spanne 0.1205 - 0.4040 und der aktuelle Kurs 0.3712 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 19.74% und 128.43%, bevor sie Orders zu 0.3712 oder 0.3742 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LEGT-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Legato Merger Corp. III?
Der höchste Kurs von Legato Merger Corp. III (LEGT-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.4040. Innerhalb von 0.1205 - 0.4040 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.3440 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Legato Merger Corp. III mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Legato Merger Corp. III?
Der niedrigste Kurs von Legato Merger Corp. III (LEGT-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.1205. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.3712 und der Spanne 0.1205 - 0.4040 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LEGT-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LEGT-WT statt?
Legato Merger Corp. III hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.3440 und 147.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.3440
- Eröffnung
- 0.3500
- Bid
- 0.3712
- Ask
- 0.3742
- Tief
- 0.3500
- Hoch
- 0.3712
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 7.91%
- Monatsänderung
- 19.74%
- 6-Monatsänderung
- 128.43%
- Jahresänderung
- 147.47%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4