KurseKategorien
Währungen / LEGT-WT
Zurück zum Aktien

LEGT-WT: Legato Merger Corp. III

0.3712 USD 0.0272 (7.91%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LEGT-WT hat sich für heute um 7.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.3500 bis zu einem Hoch von 0.3712 gehandelt.

Verfolgen Sie die Legato Merger Corp. III-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von LEGT-WT heute?

Die Aktie von Legato Merger Corp. III (LEGT-WT) notiert heute bei 0.3712. Sie wird innerhalb einer Spanne von 7.91% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.3440 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von LEGT-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie LEGT-WT Dividenden?

Legato Merger Corp. III wird derzeit mit 0.3712 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 147.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LEGT-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich LEGT-WT-Aktien?

Sie können Aktien von Legato Merger Corp. III (LEGT-WT) zum aktuellen Kurs von 0.3712 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.3712 oder 0.3742 platziert, während 12 und 6.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LEGT-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in LEGT-WT-Aktien?

Bei einer Investition in Legato Merger Corp. III müssen die jährliche Spanne 0.1205 - 0.4040 und der aktuelle Kurs 0.3712 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 19.74% und 128.43%, bevor sie Orders zu 0.3712 oder 0.3742 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LEGT-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Legato Merger Corp. III?

Der höchste Kurs von Legato Merger Corp. III (LEGT-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.4040. Innerhalb von 0.1205 - 0.4040 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.3440 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Legato Merger Corp. III mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Legato Merger Corp. III?

Der niedrigste Kurs von Legato Merger Corp. III (LEGT-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.1205. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.3712 und der Spanne 0.1205 - 0.4040 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LEGT-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von LEGT-WT statt?

Legato Merger Corp. III hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.3440 und 147.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
0.3500 0.3712
Jahresspanne
0.1205 0.4040
Vorheriger Schlusskurs
0.3440
Eröffnung
0.3500
Bid
0.3712
Ask
0.3742
Tief
0.3500
Hoch
0.3712
Volumen
12
Tagesänderung
7.91%
Monatsänderung
19.74%
6-Monatsänderung
128.43%
Jahresänderung
147.47%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4