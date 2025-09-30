CotaçõesSeções
IONQ-WT
IONQ-WT: IonQ Inc Redeemable warrants, each whole warrant exercisable fo

52.1300 USD 3.2900 (5.94%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IONQ-WT para hoje mudou para -5.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.7600 e o mais alto foi 55.8500.

Veja a dinâmica do par de moedas IonQ Inc Redeemable warrants, each whole warrant exercisable fo. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de IONQ-WT hoje?

Hoje IonQ Inc Redeemable warrants, each whole warrant exercisable fo (IONQ-WT) está avaliado em 52.1300. O instrumento é negociado dentro de -5.94%, o fechamento de ontem foi 55.4200, e o volume de negociação atingiu 26. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IONQ-WT em tempo real.

As ações de IonQ Inc Redeemable warrants, each whole warrant exercisable fo pagam dividendos?

Atualmente IonQ Inc Redeemable warrants, each whole warrant exercisable fo está avaliado em 52.1300. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2350.64% e USD. Monitore os movimentos de IONQ-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de IONQ-WT?

Você pode comprar ações de IonQ Inc Redeemable warrants, each whole warrant exercisable fo (IONQ-WT) pelo preço atual 52.1300. Ordens geralmente são executadas perto de 52.1300 ou 52.1330, enquanto 26 e -6.66% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IONQ-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de IONQ-WT?

Investir em IonQ Inc Redeemable warrants, each whole warrant exercisable fo envolve considerar a faixa anual 1.9100 - 64.0400 e o preço atual 52.1300. Muitos comparam 69.03% e 303.17% antes de enviar ordens em 52.1300 ou 52.1330. Estude as mudanças diárias de preço de IONQ-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Ionq, Inc.?

O maior preço de Ionq, Inc. (IONQ-WT) no último ano foi 64.0400. As ações oscilaram bastante dentro de 1.9100 - 64.0400, e a comparação com 55.4200 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de IonQ Inc Redeemable warrants, each whole warrant exercisable fo no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Ionq, Inc.?

O menor preço de Ionq, Inc. (IONQ-WT) no ano foi 1.9100. A comparação com o preço atual 52.1300 e 1.9100 - 64.0400 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IONQ-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de IONQ-WT?

No passado IonQ Inc Redeemable warrants, each whole warrant exercisable fo passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 55.4200 e 2350.64% após os eventos corporativos.

Faixa diária
51.7600 55.8500
Faixa anual
1.9100 64.0400
Fechamento anterior
55.4200
Open
55.8500
Bid
52.1300
Ask
52.1330
Low
51.7600
High
55.8500
Volume
26
Mudança diária
-5.94%
Mudança mensal
69.03%
Mudança de 6 meses
303.17%
Mudança anual
2350.64%
