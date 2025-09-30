- Übersicht
IONQ-WT: IonQ Inc Redeemable warrants, each whole warrant exercisable fo
Der Wechselkurs von IONQ-WT hat sich für heute um -5.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.7600 bis zu einem Hoch von 55.8500 gehandelt.
Verfolgen Sie die IonQ Inc Redeemable warrants, each whole warrant exercisable fo-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IONQ-WT heute?
Die Aktie von IonQ Inc Redeemable warrants, each whole warrant exercisable fo (IONQ-WT) notiert heute bei 52.1300. Sie wird innerhalb einer Spanne von -5.94% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 55.4200 und das Handelsvolumen erreichte 26. Das Live-Chart von IONQ-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IONQ-WT Dividenden?
IonQ Inc Redeemable warrants, each whole warrant exercisable fo wird derzeit mit 52.1300 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2350.64% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IONQ-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich IONQ-WT-Aktien?
Sie können Aktien von IonQ Inc Redeemable warrants, each whole warrant exercisable fo (IONQ-WT) zum aktuellen Kurs von 52.1300 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 52.1300 oder 52.1330 platziert, während 26 und -6.66% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IONQ-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IONQ-WT-Aktien?
Bei einer Investition in IonQ Inc Redeemable warrants, each whole warrant exercisable fo müssen die jährliche Spanne 1.9100 - 64.0400 und der aktuelle Kurs 52.1300 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 69.03% und 303.17%, bevor sie Orders zu 52.1300 oder 52.1330 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IONQ-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ionq, Inc.?
Der höchste Kurs von Ionq, Inc. (IONQ-WT) im vergangenen Jahr lag bei 64.0400. Innerhalb von 1.9100 - 64.0400 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 55.4200 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von IonQ Inc Redeemable warrants, each whole warrant exercisable fo mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ionq, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Ionq, Inc. (IONQ-WT) im Laufe des Jahres betrug 1.9100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 52.1300 und der Spanne 1.9100 - 64.0400 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IONQ-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IONQ-WT statt?
IonQ Inc Redeemable warrants, each whole warrant exercisable fo hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 55.4200 und 2350.64% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 55.4200
- Eröffnung
- 55.8500
- Bid
- 52.1300
- Ask
- 52.1330
- Tief
- 51.7600
- Hoch
- 55.8500
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -5.94%
- Monatsänderung
- 69.03%
- 6-Monatsänderung
- 303.17%
- Jahresänderung
- 2350.64%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4