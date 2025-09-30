- Visão do mercado
HSPTU: Horizon Space Acquisition II Corp.
A taxa do HSPTU para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.49 e o mais alto foi 10.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Horizon Space Acquisition II Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HSPTU hoje?
Hoje Horizon Space Acquisition II Corp. (HSPTU) está avaliado em 10.49. O instrumento é negociado dentro de 0.10%, o fechamento de ontem foi 10.48, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HSPTU em tempo real.
As ações de Horizon Space Acquisition II Corp. pagam dividendos?
Atualmente Horizon Space Acquisition II Corp. está avaliado em 10.49. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.01% e USD. Monitore os movimentos de HSPTU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HSPTU?
Você pode comprar ações de Horizon Space Acquisition II Corp. (HSPTU) pelo preço atual 10.49. Ordens geralmente são executadas perto de 10.49 ou 10.79, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HSPTU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HSPTU?
Investir em Horizon Space Acquisition II Corp. envolve considerar a faixa anual 9.98 - 10.72 e o preço atual 10.49. Muitos comparam 1.06% e 2.74% antes de enviar ordens em 10.49 ou 10.79. Estude as mudanças diárias de preço de HSPTU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Horizon Space Acquisition II Corp.?
O maior preço de Horizon Space Acquisition II Corp. (HSPTU) no último ano foi 10.72. As ações oscilaram bastante dentro de 9.98 - 10.72, e a comparação com 10.48 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Horizon Space Acquisition II Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Horizon Space Acquisition II Corp.?
O menor preço de Horizon Space Acquisition II Corp. (HSPTU) no ano foi 9.98. A comparação com o preço atual 10.49 e 9.98 - 10.72 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HSPTU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HSPTU?
No passado Horizon Space Acquisition II Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.48 e 5.01% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.48
- Open
- 10.49
- Bid
- 10.49
- Ask
- 10.79
- Low
- 10.49
- High
- 10.49
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- 1.06%
- Mudança de 6 meses
- 2.74%
- Mudança anual
- 5.01%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4