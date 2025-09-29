クォートセクション
通貨 / HSPTU
株に戻る

HSPTU: Horizon Space Acquisition II Corp.

10.49 USD 0.01 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HSPTUの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.49の安値と10.49の高値で取引されました。

Horizon Space Acquisition II Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

HSPTU株の現在の価格は？

Horizon Space Acquisition II Corp.の株価は本日10.49です。0.10%内で取引され、前日の終値は10.48、取引量は1に達しました。HSPTUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Horizon Space Acquisition II Corp.の株は配当を出しますか？

Horizon Space Acquisition II Corp.の現在の価格は10.49です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.01%やUSDにも注目します。HSPTUの動きはライブチャートで確認できます。

HSPTU株を買う方法は？

Horizon Space Acquisition II Corp.の株は現在10.49で購入可能です。注文は通常10.49または10.79付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。HSPTUの最新情報はライブチャートで確認できます。

HSPTU株に投資する方法は？

Horizon Space Acquisition II Corp.への投資では、年間の値幅9.98 - 10.72と現在の10.49を考慮します。注文は多くの場合10.49や10.79で行われる前に、1.06%や2.74%と比較されます。HSPTUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Horizon Space Acquisition II Corp.の株の最高値は？

Horizon Space Acquisition II Corp.の過去1年の最高値は10.72でした。9.98 - 10.72内で株価は大きく変動し、10.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Horizon Space Acquisition II Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Horizon Space Acquisition II Corp.の株の最低値は？

Horizon Space Acquisition II Corp.(HSPTU)の年間最安値は9.98でした。現在の10.49や9.98 - 10.72と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HSPTUの動きはライブチャートで確認できます。

HSPTUの株式分割はいつ行われましたか？

Horizon Space Acquisition II Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.48、5.01%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.49 10.49
1年のレンジ
9.98 10.72
以前の終値
10.48
始値
10.49
買値
10.49
買値
10.79
安値
10.49
高値
10.49
出来高
1
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
1.06%
6ヶ月の変化
2.74%
1年の変化
5.01%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待