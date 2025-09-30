CotaçõesSeções
Moedas / HEI-A
Voltar para Ações

HEI-A: Heico Corporation

251.33 USD 0.61 (0.24%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do HEI-A para hoje mudou para -0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 250.35 e o mais alto foi 256.65.

Veja a dinâmica do par de moedas Heico Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de HEI-A hoje?

Hoje Heico Corporation (HEI-A) está avaliado em 251.33. O instrumento é negociado dentro de -0.24%, o fechamento de ontem foi 251.94, e o volume de negociação atingiu 237. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HEI-A em tempo real.

As ações de Heico Corporation pagam dividendos?

Atualmente Heico Corporation está avaliado em 251.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.79% e USD. Monitore os movimentos de HEI-A no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de HEI-A?

Você pode comprar ações de Heico Corporation (HEI-A) pelo preço atual 251.33. Ordens geralmente são executadas perto de 251.33 ou 251.63, enquanto 237 e -1.40% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HEI-A no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de HEI-A?

Investir em Heico Corporation envolve considerar a faixa anual 209.06 - 263.08 e o preço atual 251.33. Muitos comparam 3.46% e 13.79% antes de enviar ordens em 251.33 ou 251.63. Estude as mudanças diárias de preço de HEI-A no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações HEICO CORP?

O maior preço de HEICO CORP (HEI-A) no último ano foi 263.08. As ações oscilaram bastante dentro de 209.06 - 263.08, e a comparação com 251.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Heico Corporation no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações HEICO CORP?

O menor preço de HEICO CORP (HEI-A) no ano foi 209.06. A comparação com o preço atual 251.33 e 209.06 - 263.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HEI-A em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de HEI-A?

No passado Heico Corporation passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 251.94 e 13.79% após os eventos corporativos.

Faixa diária
250.35 256.65
Faixa anual
209.06 263.08
Fechamento anterior
251.94
Open
254.89
Bid
251.33
Ask
251.63
Low
250.35
High
256.65
Volume
237
Mudança diária
-0.24%
Mudança mensal
3.46%
Mudança de 6 meses
13.79%
Mudança anual
13.79%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4