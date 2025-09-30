- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HEI-A: Heico Corporation
A taxa do HEI-A para hoje mudou para -0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 250.35 e o mais alto foi 256.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Heico Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HEI-A hoje?
Hoje Heico Corporation (HEI-A) está avaliado em 251.33. O instrumento é negociado dentro de -0.24%, o fechamento de ontem foi 251.94, e o volume de negociação atingiu 237. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HEI-A em tempo real.
As ações de Heico Corporation pagam dividendos?
Atualmente Heico Corporation está avaliado em 251.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.79% e USD. Monitore os movimentos de HEI-A no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HEI-A?
Você pode comprar ações de Heico Corporation (HEI-A) pelo preço atual 251.33. Ordens geralmente são executadas perto de 251.33 ou 251.63, enquanto 237 e -1.40% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HEI-A no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HEI-A?
Investir em Heico Corporation envolve considerar a faixa anual 209.06 - 263.08 e o preço atual 251.33. Muitos comparam 3.46% e 13.79% antes de enviar ordens em 251.33 ou 251.63. Estude as mudanças diárias de preço de HEI-A no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações HEICO CORP?
O maior preço de HEICO CORP (HEI-A) no último ano foi 263.08. As ações oscilaram bastante dentro de 209.06 - 263.08, e a comparação com 251.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Heico Corporation no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações HEICO CORP?
O menor preço de HEICO CORP (HEI-A) no ano foi 209.06. A comparação com o preço atual 251.33 e 209.06 - 263.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HEI-A em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HEI-A?
No passado Heico Corporation passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 251.94 e 13.79% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 251.94
- Open
- 254.89
- Bid
- 251.33
- Ask
- 251.63
- Low
- 250.35
- High
- 256.65
- Volume
- 237
- Mudança diária
- -0.24%
- Mudança mensal
- 3.46%
- Mudança de 6 meses
- 13.79%
- Mudança anual
- 13.79%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4