HEI-A: Heico Corporation

251.33 USD 0.61 (0.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HEI-A hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 250.35 bis zu einem Hoch von 256.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Heico Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von HEI-A heute?

Die Aktie von Heico Corporation (HEI-A) notiert heute bei 251.33. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.24% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 251.94 und das Handelsvolumen erreichte 237. Das Live-Chart von HEI-A zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie HEI-A Dividenden?

Heico Corporation wird derzeit mit 251.33 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.79% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HEI-A zu verfolgen.

Wie kaufe ich HEI-A-Aktien?

Sie können Aktien von Heico Corporation (HEI-A) zum aktuellen Kurs von 251.33 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 251.33 oder 251.63 platziert, während 237 und -1.40% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HEI-A auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in HEI-A-Aktien?

Bei einer Investition in Heico Corporation müssen die jährliche Spanne 209.06 - 263.08 und der aktuelle Kurs 251.33 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.46% und 13.79%, bevor sie Orders zu 251.33 oder 251.63 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HEI-A.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von HEICO CORP?

Der höchste Kurs von HEICO CORP (HEI-A) im vergangenen Jahr lag bei 263.08. Innerhalb von 209.06 - 263.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 251.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Heico Corporation mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von HEICO CORP?

Der niedrigste Kurs von HEICO CORP (HEI-A) im Laufe des Jahres betrug 209.06. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 251.33 und der Spanne 209.06 - 263.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HEI-A live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von HEI-A statt?

Heico Corporation hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 251.94 und 13.79% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
250.35 256.65
Jahresspanne
209.06 263.08
Vorheriger Schlusskurs
251.94
Eröffnung
254.89
Bid
251.33
Ask
251.63
Tief
250.35
Hoch
256.65
Volumen
237
Tagesänderung
-0.24%
Monatsänderung
3.46%
6-Monatsänderung
13.79%
Jahresänderung
13.79%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4