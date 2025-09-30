- Übersicht
HEI-A: Heico Corporation
Der Wechselkurs von HEI-A hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 250.35 bis zu einem Hoch von 256.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Heico Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HEI-A heute?
Die Aktie von Heico Corporation (HEI-A) notiert heute bei 251.33. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.24% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 251.94 und das Handelsvolumen erreichte 237. Das Live-Chart von HEI-A zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HEI-A Dividenden?
Heico Corporation wird derzeit mit 251.33 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.79% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HEI-A zu verfolgen.
Wie kaufe ich HEI-A-Aktien?
Sie können Aktien von Heico Corporation (HEI-A) zum aktuellen Kurs von 251.33 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 251.33 oder 251.63 platziert, während 237 und -1.40% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HEI-A auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HEI-A-Aktien?
Bei einer Investition in Heico Corporation müssen die jährliche Spanne 209.06 - 263.08 und der aktuelle Kurs 251.33 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.46% und 13.79%, bevor sie Orders zu 251.33 oder 251.63 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HEI-A.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von HEICO CORP?
Der höchste Kurs von HEICO CORP (HEI-A) im vergangenen Jahr lag bei 263.08. Innerhalb von 209.06 - 263.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 251.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Heico Corporation mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von HEICO CORP?
Der niedrigste Kurs von HEICO CORP (HEI-A) im Laufe des Jahres betrug 209.06. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 251.33 und der Spanne 209.06 - 263.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HEI-A live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HEI-A statt?
Heico Corporation hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 251.94 und 13.79% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 251.94
- Eröffnung
- 254.89
- Bid
- 251.33
- Ask
- 251.63
- Tief
- 250.35
- Hoch
- 256.65
- Volumen
- 237
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- 3.46%
- 6-Monatsänderung
- 13.79%
- Jahresänderung
- 13.79%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4