DTSQR: DT Cloud Star Acquisition Corp
A taxa do DTSQR para hoje mudou para 10.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1390 e o mais alto foi 0.1800.
Veja a dinâmica do par de moedas DT Cloud Star Acquisition Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DTSQR hoje?
Hoje DT Cloud Star Acquisition Corp (DTSQR) está avaliado em 0.1390. O instrumento é negociado dentro de 10.85%, o fechamento de ontem foi 0.1254, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DTSQR em tempo real.
As ações de DT Cloud Star Acquisition Corp pagam dividendos?
Atualmente DT Cloud Star Acquisition Corp está avaliado em 0.1390. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 15.83% e USD. Monitore os movimentos de DTSQR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DTSQR?
Você pode comprar ações de DT Cloud Star Acquisition Corp (DTSQR) pelo preço atual 0.1390. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1390 ou 0.1420, enquanto 14 e -22.78% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DTSQR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DTSQR?
Investir em DT Cloud Star Acquisition Corp envolve considerar a faixa anual 0.0947 - 0.1800 e o preço atual 0.1390. Muitos comparam 11.20% e -10.32% antes de enviar ordens em 0.1390 ou 0.1420. Estude as mudanças diárias de preço de DTSQR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações DT Cloud Star Acquisition Corp?
O maior preço de DT Cloud Star Acquisition Corp (DTSQR) no último ano foi 0.1800. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0947 - 0.1800, e a comparação com 0.1254 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de DT Cloud Star Acquisition Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações DT Cloud Star Acquisition Corp?
O menor preço de DT Cloud Star Acquisition Corp (DTSQR) no ano foi 0.0947. A comparação com o preço atual 0.1390 e 0.0947 - 0.1800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DTSQR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DTSQR?
No passado DT Cloud Star Acquisition Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1254 e 15.83% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1254
- Open
- 0.1800
- Bid
- 0.1390
- Ask
- 0.1420
- Low
- 0.1390
- High
- 0.1800
- Volume
- 14
- Mudança diária
- 10.85%
- Mudança mensal
- 11.20%
- Mudança de 6 meses
- -10.32%
- Mudança anual
- 15.83%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4