- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DTSQR: DT Cloud Star Acquisition Corp
Der Wechselkurs von DTSQR hat sich für heute um 10.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1390 bis zu einem Hoch von 0.1800 gehandelt.
Verfolgen Sie die DT Cloud Star Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DTSQR heute?
Die Aktie von DT Cloud Star Acquisition Corp (DTSQR) notiert heute bei 0.1390. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.85% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1254 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von DTSQR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DTSQR Dividenden?
DT Cloud Star Acquisition Corp wird derzeit mit 0.1390 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.83% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DTSQR zu verfolgen.
Wie kaufe ich DTSQR-Aktien?
Sie können Aktien von DT Cloud Star Acquisition Corp (DTSQR) zum aktuellen Kurs von 0.1390 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1390 oder 0.1420 platziert, während 14 und -22.78% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DTSQR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DTSQR-Aktien?
Bei einer Investition in DT Cloud Star Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 0.0947 - 0.1800 und der aktuelle Kurs 0.1390 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 11.20% und -10.32%, bevor sie Orders zu 0.1390 oder 0.1420 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DTSQR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DT Cloud Star Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von DT Cloud Star Acquisition Corp (DTSQR) im vergangenen Jahr lag bei 0.1800. Innerhalb von 0.0947 - 0.1800 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1254 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von DT Cloud Star Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DT Cloud Star Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von DT Cloud Star Acquisition Corp (DTSQR) im Laufe des Jahres betrug 0.0947. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1390 und der Spanne 0.0947 - 0.1800 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DTSQR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DTSQR statt?
DT Cloud Star Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1254 und 15.83% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1254
- Eröffnung
- 0.1800
- Bid
- 0.1390
- Ask
- 0.1420
- Tief
- 0.1390
- Hoch
- 0.1800
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 10.85%
- Monatsänderung
- 11.20%
- 6-Monatsänderung
- -10.32%
- Jahresänderung
- 15.83%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4