- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DMIIU: Drugs Made In America Acquisition II Corp.
A taxa do DMIIU para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.01 e o mais alto foi 10.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Drugs Made In America Acquisition II Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DMIIU hoje?
Hoje Drugs Made In America Acquisition II Corp. (DMIIU) está avaliado em 10.02. O instrumento é negociado dentro de 10.01 - 10.02, o fechamento de ontem foi 10.01, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DMIIU em tempo real.
As ações de Drugs Made In America Acquisition II Corp. pagam dividendos?
Atualmente Drugs Made In America Acquisition II Corp. está avaliado em 10.02. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.40% e USD. Monitore os movimentos de DMIIU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DMIIU?
Você pode comprar ações de Drugs Made In America Acquisition II Corp. (DMIIU) pelo preço atual 10.02. Ordens geralmente são executadas perto de 10.02 ou 10.32, enquanto 2 e 0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DMIIU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DMIIU?
Investir em Drugs Made In America Acquisition II Corp. envolve considerar a faixa anual 9.93 - 10.06 e o preço atual 10.02. Muitos comparam -0.30% e 0.40% antes de enviar ordens em 10.02 ou 10.32. Estude as mudanças diárias de preço de DMIIU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Drugs Made In America Acquisition II Corp.?
O maior preço de Drugs Made In America Acquisition II Corp. (DMIIU) no último ano foi 10.06. As ações oscilaram bastante dentro de 9.93 - 10.06, e a comparação com 10.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Drugs Made In America Acquisition II Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Drugs Made In America Acquisition II Corp.?
O menor preço de Drugs Made In America Acquisition II Corp. (DMIIU) no ano foi 9.93. A comparação com o preço atual 10.02 e 9.93 - 10.06 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DMIIU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DMIIU?
No passado Drugs Made In America Acquisition II Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.01 e 0.40% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.01
- Open
- 10.01
- Bid
- 10.02
- Ask
- 10.32
- Low
- 10.01
- High
- 10.02
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- -0.30%
- Mudança de 6 meses
- 0.40%
- Mudança anual
- 0.40%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 51.0
- Projeç.
- 50.3
- Prév.
- 50.3
- Atu.
- 51.0
- Projeç.
- 49.0
- Prév.
- 49.0
- Atu.
- 4.5%
- Projeç.
- 4.7%
- Prév.
- 4.7%
- Atu.
- 3.4%
- Projeç.
- 3.6%
- Prév.
- 3.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 417
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.