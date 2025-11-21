クォートセクション
通貨 / DMIIU
株に戻る

DMIIU: Drugs Made In America Acquisition II Corp.

10.02 USD 0.01 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DMIIUの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.01の安値と10.02の高値で取引されました。

Drugs Made In America Acquisition II Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

DMIIU株の現在の価格は？

Drugs Made In America Acquisition II Corp.の株価は本日10.02です。10.01 - 10.02内で取引され、前日の終値は10.01、取引量は2に達しました。DMIIUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Drugs Made In America Acquisition II Corp.の株は配当を出しますか？

Drugs Made In America Acquisition II Corp.の現在の価格は10.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.40%やUSDにも注目します。DMIIUの動きはライブチャートで確認できます。

DMIIU株を買う方法は？

Drugs Made In America Acquisition II Corp.の株は現在10.02で購入可能です。注文は通常10.02または10.32付近で行われ、2や0.10%が市場の動きを示します。DMIIUの最新情報はライブチャートで確認できます。

DMIIU株に投資する方法は？

Drugs Made In America Acquisition II Corp.への投資では、年間の値幅9.93 - 10.06と現在の10.02を考慮します。注文は多くの場合10.02や10.32で行われる前に、-0.30%や0.40%と比較されます。DMIIUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Drugs Made In America Acquisition II Corp.の株の最高値は？

Drugs Made In America Acquisition II Corp.の過去1年の最高値は10.06でした。9.93 - 10.06内で株価は大きく変動し、10.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Drugs Made In America Acquisition II Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Drugs Made In America Acquisition II Corp.の株の最低値は？

Drugs Made In America Acquisition II Corp.(DMIIU)の年間最安値は9.93でした。現在の10.02や9.93 - 10.06と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DMIIUの動きはライブチャートで確認できます。

DMIIUの株式分割はいつ行われましたか？

Drugs Made In America Acquisition II Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.01、0.40%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.01 10.02
1年のレンジ
9.93 10.06
以前の終値
10.01
始値
10.01
買値
10.02
買値
10.32
安値
10.01
高値
10.02
出来高
2
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
-0.30%
6ヶ月の変化
0.40%
1年の変化
0.40%
21 11月, 金曜日
13:30
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
13:45
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
15:00
USD
ミシガン大学消費者信頼感指数
実際
51.0
期待
50.3
50.3
15:00
USD
ミシガン大学消費者期待指数
実際
51.0
期待
49.0
49.0
15:00
USD
ミシガン大学期待インフレ
実際
4.5%
期待
4.7%
4.7%
15:00
USD
ミシガン大学5年先期待インフレ
実際
3.4%
期待
3.6%
3.6%
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
417
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待