CYCUW: Cycurion, Inc.
A taxa do CYCUW para hoje mudou para 12.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0403 e o mais alto foi 0.0572.
Veja a dinâmica do par de moedas Cycurion, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CYCUW hoje?
Hoje Cycurion, Inc. (CYCUW) está avaliado em 0.0540. O instrumento é negociado dentro de 12.50%, o fechamento de ontem foi 0.0480, e o volume de negociação atingiu 63. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CYCUW em tempo real.
As ações de Cycurion, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Cycurion, Inc. está avaliado em 0.0540. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -32.50% e USD. Monitore os movimentos de CYCUW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CYCUW?
Você pode comprar ações de Cycurion, Inc. (CYCUW) pelo preço atual 0.0540. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0540 ou 0.0570, enquanto 63 e 14.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CYCUW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CYCUW?
Investir em Cycurion, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0178 - 0.4777 e o preço atual 0.0540. Muitos comparam 35.00% e 8.00% antes de enviar ordens em 0.0540 ou 0.0570. Estude as mudanças diárias de preço de CYCUW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Cycurion, Inc.?
O maior preço de Cycurion, Inc. (CYCUW) no último ano foi 0.4777. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0178 - 0.4777, e a comparação com 0.0480 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cycurion, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Cycurion, Inc.?
O menor preço de Cycurion, Inc. (CYCUW) no ano foi 0.0178. A comparação com o preço atual 0.0540 e 0.0178 - 0.4777 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CYCUW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CYCUW?
No passado Cycurion, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0480 e -32.50% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0480
- Open
- 0.0473
- Bid
- 0.0540
- Ask
- 0.0570
- Low
- 0.0403
- High
- 0.0572
- Volume
- 63
- Mudança diária
- 12.50%
- Mudança mensal
- 35.00%
- Mudança de 6 meses
- 8.00%
- Mudança anual
- -32.50%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4