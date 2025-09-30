- Übersicht
CYCUW: Cycurion, Inc.
Der Wechselkurs von CYCUW hat sich für heute um 12.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0403 bis zu einem Hoch von 0.0572 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cycurion, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CYCUW heute?
Die Aktie von Cycurion, Inc. (CYCUW) notiert heute bei 0.0540. Sie wird innerhalb einer Spanne von 12.50% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0480 und das Handelsvolumen erreichte 63. Das Live-Chart von CYCUW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CYCUW Dividenden?
Cycurion, Inc. wird derzeit mit 0.0540 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -32.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CYCUW zu verfolgen.
Wie kaufe ich CYCUW-Aktien?
Sie können Aktien von Cycurion, Inc. (CYCUW) zum aktuellen Kurs von 0.0540 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0540 oder 0.0570 platziert, während 63 und 14.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CYCUW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CYCUW-Aktien?
Bei einer Investition in Cycurion, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0178 - 0.4777 und der aktuelle Kurs 0.0540 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 35.00% und 8.00%, bevor sie Orders zu 0.0540 oder 0.0570 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CYCUW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Cycurion, Inc.?
Der höchste Kurs von Cycurion, Inc. (CYCUW) im vergangenen Jahr lag bei 0.4777. Innerhalb von 0.0178 - 0.4777 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0480 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cycurion, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Cycurion, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Cycurion, Inc. (CYCUW) im Laufe des Jahres betrug 0.0178. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0540 und der Spanne 0.0178 - 0.4777 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CYCUW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CYCUW statt?
Cycurion, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0480 und -32.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0480
- Eröffnung
- 0.0473
- Bid
- 0.0540
- Ask
- 0.0570
- Tief
- 0.0403
- Hoch
- 0.0572
- Volumen
- 63
- Tagesänderung
- 12.50%
- Monatsänderung
- 35.00%
- 6-Monatsänderung
- 8.00%
- Jahresänderung
- -32.50%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4