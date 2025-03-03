Moedas / CRVS
CRVS: Corvus Pharmaceuticals Inc
5.99 USD 0.20 (3.45%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CRVS para hoje mudou para 3.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.82 e o mais alto foi 6.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Corvus Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CRVS Notícias
Faixa diária
5.82 6.05
Faixa anual
2.54 10.01
- Fechamento anterior
- 5.79
- Open
- 5.90
- Bid
- 5.99
- Ask
- 6.29
- Low
- 5.82
- High
- 6.05
- Volume
- 531
- Mudança diária
- 3.45%
- Mudança mensal
- 5.27%
- Mudança de 6 meses
- 86.02%
- Mudança anual
- 10.93%
