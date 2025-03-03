通貨 / CRVS
CRVS: Corvus Pharmaceuticals Inc
6.12 USD 0.33 (5.70%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRVSの今日の為替レートは、5.70%変化しました。日中、通貨は1あたり5.82の安値と6.14の高値で取引されました。
Corvus Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
5.82 6.14
1年のレンジ
2.54 10.01
- 以前の終値
- 5.79
- 始値
- 5.90
- 買値
- 6.12
- 買値
- 6.42
- 安値
- 5.82
- 高値
- 6.14
- 出来高
- 1.099 K
- 1日の変化
- 5.70%
- 1ヶ月の変化
- 7.56%
- 6ヶ月の変化
- 90.06%
- 1年の変化
- 13.33%
