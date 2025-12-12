- Visão do mercado
CEPF: Cantor Equity Partners IV, Inc.
A taxa do CEPF para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.31 e o mais alto foi 10.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Cantor Equity Partners IV, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CEPF hoje?
Hoje Cantor Equity Partners IV, Inc. (CEPF) está avaliado em 10.33. O instrumento é negociado dentro de 10.31 - 10.35, o fechamento de ontem foi 10.34, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CEPF em tempo real.
As ações de Cantor Equity Partners IV, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Cantor Equity Partners IV, Inc. está avaliado em 10.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.97% e USD. Monitore os movimentos de CEPF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CEPF?
Você pode comprar ações de Cantor Equity Partners IV, Inc. (CEPF) pelo preço atual 10.33. Ordens geralmente são executadas perto de 10.33 ou 10.63, enquanto 8 e -0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CEPF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CEPF?
Investir em Cantor Equity Partners IV, Inc. envolve considerar a faixa anual 10.09 - 10.67 e o preço atual 10.33. Muitos comparam 0.29% e 1.97% antes de enviar ordens em 10.33 ou 10.63. Estude as mudanças diárias de preço de CEPF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Cantor Equity Partners IV, Inc.?
O maior preço de Cantor Equity Partners IV, Inc. (CEPF) no último ano foi 10.67. As ações oscilaram bastante dentro de 10.09 - 10.67, e a comparação com 10.34 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cantor Equity Partners IV, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Cantor Equity Partners IV, Inc.?
O menor preço de Cantor Equity Partners IV, Inc. (CEPF) no ano foi 10.09. A comparação com o preço atual 10.33 e 10.09 - 10.67 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CEPF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CEPF?
No passado Cantor Equity Partners IV, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.34 e 1.97% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.34
- Open
- 10.34
- Bid
- 10.33
- Ask
- 10.63
- Low
- 10.31
- High
- 10.35
- Volume
- 8
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- 0.29%
- Mudança de 6 meses
- 1.97%
- Mudança anual
- 1.97%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.