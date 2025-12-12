- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CEPF: キャンター・エクイティ・パートナーズIV
CEPFの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.31の安値と10.35の高値で取引されました。
キャンター・エクイティ・パートナーズIVダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CEPF株の現在の価格は？
キャンター・エクイティ・パートナーズIVの株価は本日10.33です。10.31 - 10.35内で取引され、前日の終値は10.34、取引量は8に達しました。CEPFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
キャンター・エクイティ・パートナーズIVの株は配当を出しますか？
キャンター・エクイティ・パートナーズIVの現在の価格は10.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.97%やUSDにも注目します。CEPFの動きはライブチャートで確認できます。
CEPF株を買う方法は？
キャンター・エクイティ・パートナーズIVの株は現在10.33で購入可能です。注文は通常10.33または10.63付近で行われ、8や-0.10%が市場の動きを示します。CEPFの最新情報はライブチャートで確認できます。
CEPF株に投資する方法は？
キャンター・エクイティ・パートナーズIVへの投資では、年間の値幅10.09 - 10.67と現在の10.33を考慮します。注文は多くの場合10.33や10.63で行われる前に、0.29%や1.97%と比較されます。CEPFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
キャンター・エクイティ・パートナーズIVの株の最高値は？
キャンター・エクイティ・パートナーズIVの過去1年の最高値は10.67でした。10.09 - 10.67内で株価は大きく変動し、10.34と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。キャンター・エクイティ・パートナーズIVのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
キャンター・エクイティ・パートナーズIVの株の最低値は？
キャンター・エクイティ・パートナーズIV(CEPF)の年間最安値は10.09でした。現在の10.33や10.09 - 10.67と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CEPFの動きはライブチャートで確認できます。
CEPFの株式分割はいつ行われましたか？
キャンター・エクイティ・パートナーズIVは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.34、1.97%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.34
- 始値
- 10.34
- 買値
- 10.33
- 買値
- 10.63
- 安値
- 10.31
- 高値
- 10.35
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- 0.29%
- 6ヶ月の変化
- 1.97%
- 1年の変化
- 1.97%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前