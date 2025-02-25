CotaçõesSeções
BSMQ: Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

23.64 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BSMQ para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.62 e o mais alto foi 23.65.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

BSMQ Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BSMQ hoje?

Hoje Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) está avaliado em 23.64. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 23.64, e o volume de negociação atingiu 26. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BSMQ em tempo real.

As ações de Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF está avaliado em 23.64. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.42% e USD. Monitore os movimentos de BSMQ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BSMQ?

Você pode comprar ações de Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) pelo preço atual 23.64. Ordens geralmente são executadas perto de 23.64 ou 23.94, enquanto 26 e 0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BSMQ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BSMQ?

Investir em Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF envolve considerar a faixa anual 23.04 - 23.85 e o preço atual 23.64. Muitos comparam 0.42% e -0.08% antes de enviar ordens em 23.64 ou 23.94. Estude as mudanças diárias de preço de BSMQ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF?

O maior preço de Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) no último ano foi 23.85. As ações oscilaram bastante dentro de 23.04 - 23.85, e a comparação com 23.64 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF?

O menor preço de Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) no ano foi 23.04. A comparação com o preço atual 23.64 e 23.04 - 23.85 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BSMQ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BSMQ?

No passado Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.64 e -0.42% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.62 23.65
Faixa anual
23.04 23.85
Fechamento anterior
23.64
Open
23.62
Bid
23.64
Ask
23.94
Low
23.62
High
23.65
Volume
26
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
0.42%
Mudança de 6 meses
-0.08%
Mudança anual
-0.42%
