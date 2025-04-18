- Visão do mercado
BSJQ: Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
A taxa do BSJQ para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.39 e o mais alto foi 23.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BSJQ hoje?
Hoje Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF (BSJQ) está avaliado em 23.40. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 23.40, e o volume de negociação atingiu 84. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BSJQ em tempo real.
As ações de Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF está avaliado em 23.40. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.26% e USD. Monitore os movimentos de BSJQ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BSJQ?
Você pode comprar ações de Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF (BSJQ) pelo preço atual 23.40. Ordens geralmente são executadas perto de 23.40 ou 23.70, enquanto 84 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BSJQ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BSJQ?
Investir em Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF envolve considerar a faixa anual 22.32 - 23.58 e o preço atual 23.40. Muitos comparam 0.13% e 0.91% antes de enviar ordens em 23.40 ou 23.70. Estude as mudanças diárias de preço de BSJQ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF?
O maior preço de Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF (BSJQ) no último ano foi 23.58. As ações oscilaram bastante dentro de 22.32 - 23.58, e a comparação com 23.40 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF?
O menor preço de Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF (BSJQ) no ano foi 22.32. A comparação com o preço atual 23.40 e 22.32 - 23.58 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BSJQ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BSJQ?
No passado Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.40 e -0.26% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.40
- Open
- 23.41
- Bid
- 23.40
- Ask
- 23.70
- Low
- 23.39
- High
- 23.41
- Volume
- 84
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.13%
- Mudança de 6 meses
- 0.91%
- Mudança anual
- -0.26%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8