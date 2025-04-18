- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BSJQ: Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
Der Wechselkurs von BSJQ hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.39 bis zu einem Hoch von 23.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BSJQ News
- Credit Bubbles Cost Fortunes In The End
- Decarbonisation In Portfolio Benchmarks
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- Weekly Market Pulse: A One-Handed Economist
- High Yield: When Boring Is Better
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Chart Of The Day: Is It 1, 2, 3 Cuts Ahead At The Fed?
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Weekly Market Pulse: The Grand Illusions
- The Impression Of Invincibility
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- Charts Of Interest
- How Bad Were U.S. Tariffs For The Liquidity Of Corporate Bonds?
- Multi-Asset Midyear Outlook: Selectivity Matters
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Weekly Market Pulse: The Turkey Leg
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- High-Yield Bonds: Why Shorter May Be Smarter
- Despite Turmoil In Stocks, Financial Stress, Junk Bond Spreads Still In La-La Land
- Trade Wars And The U.S. Dollar
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BSJQ heute?
Die Aktie von Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF (BSJQ) notiert heute bei 23.40. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.40 und das Handelsvolumen erreichte 148. Das Live-Chart von BSJQ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BSJQ Dividenden?
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF wird derzeit mit 23.40 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BSJQ zu verfolgen.
Wie kaufe ich BSJQ-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF (BSJQ) zum aktuellen Kurs von 23.40 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.40 oder 23.70 platziert, während 148 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BSJQ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BSJQ-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF müssen die jährliche Spanne 22.32 - 23.58 und der aktuelle Kurs 23.40 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.13% und 0.91%, bevor sie Orders zu 23.40 oder 23.70 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BSJQ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF?
Der höchste Kurs von Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF (BSJQ) im vergangenen Jahr lag bei 23.58. Innerhalb von 22.32 - 23.58 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.40 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF (BSJQ) im Laufe des Jahres betrug 22.32. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.40 und der Spanne 22.32 - 23.58 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BSJQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BSJQ statt?
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.40 und -0.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.40
- Eröffnung
- 23.41
- Bid
- 23.40
- Ask
- 23.70
- Tief
- 23.39
- Hoch
- 23.41
- Volumen
- 148
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.13%
- 6-Monatsänderung
- 0.91%
- Jahresänderung
- -0.26%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8