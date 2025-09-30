- Visão do mercado
BSCT: Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
A taxa do BSCT para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.81 e o mais alto foi 18.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BSCT hoje?
Hoje Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) está avaliado em 18.82. O instrumento é negociado dentro de 0.11%, o fechamento de ontem foi 18.80, e o volume de negociação atingiu 177. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BSCT em tempo real.
As ações de Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF está avaliado em 18.82. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.05% e USD. Monitore os movimentos de BSCT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BSCT?
Você pode comprar ações de Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) pelo preço atual 18.82. Ordens geralmente são executadas perto de 18.82 ou 19.12, enquanto 177 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BSCT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BSCT?
Investir em Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF envolve considerar a faixa anual 18.14 - 18.96 e o preço atual 18.82. Muitos comparam 0.27% e 1.51% antes de enviar ordens em 18.82 ou 19.12. Estude as mudanças diárias de preço de BSCT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF?
O maior preço de Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) no último ano foi 18.96. As ações oscilaram bastante dentro de 18.14 - 18.96, e a comparação com 18.80 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF?
O menor preço de Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) no ano foi 18.14. A comparação com o preço atual 18.82 e 18.14 - 18.96 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BSCT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BSCT?
No passado Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.80 e -0.05% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.80
- Open
- 18.82
- Bid
- 18.82
- Ask
- 19.12
- Low
- 18.81
- High
- 18.83
- Volume
- 177
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- 0.27%
- Mudança de 6 meses
- 1.51%
- Mudança anual
- -0.05%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8