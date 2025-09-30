- Übersicht
BSCT: Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
Der Wechselkurs von BSCT hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.81 bis zu einem Hoch von 18.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BSCT heute?
Die Aktie von Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) notiert heute bei 18.81. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.80 und das Handelsvolumen erreichte 336. Das Live-Chart von BSCT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BSCT Dividenden?
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF wird derzeit mit 18.81 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BSCT zu verfolgen.
Wie kaufe ich BSCT-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) zum aktuellen Kurs von 18.81 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.81 oder 19.11 platziert, während 336 und -0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BSCT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BSCT-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF müssen die jährliche Spanne 18.14 - 18.96 und der aktuelle Kurs 18.81 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.21% und 1.46%, bevor sie Orders zu 18.81 oder 19.11 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BSCT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF?
Der höchste Kurs von Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) im vergangenen Jahr lag bei 18.96. Innerhalb von 18.14 - 18.96 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.80 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) im Laufe des Jahres betrug 18.14. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.81 und der Spanne 18.14 - 18.96 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BSCT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BSCT statt?
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.80 und -0.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.80
- Eröffnung
- 18.82
- Bid
- 18.81
- Ask
- 19.11
- Tief
- 18.81
- Hoch
- 18.83
- Volumen
- 336
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 0.21%
- 6-Monatsänderung
- 1.46%
- Jahresänderung
- -0.11%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8