Moedas / BSCS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BSCS: Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
20.57 USD 0.09 (0.44%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BSCS para hoje mudou para -0.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.57 e o mais alto foi 20.58.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
20.57 20.58
Faixa anual
20.04 20.69
- Fechamento anterior
- 20.66
- Open
- 20.57
- Bid
- 20.57
- Ask
- 20.87
- Low
- 20.57
- High
- 20.58
- Volume
- 65
- Mudança diária
- -0.44%
- Mudança mensal
- 0.19%
- Mudança de 6 meses
- 0.98%
- Mudança anual
- -0.15%