CotaçõesSeções
Moedas / BSCS
Voltar para Ações

BSCS: Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

20.57 USD 0.09 (0.44%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BSCS para hoje mudou para -0.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.57 e o mais alto foi 20.58.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Faixa diária
20.57 20.58
Faixa anual
20.04 20.69
Fechamento anterior
20.66
Open
20.57
Bid
20.57
Ask
20.87
Low
20.57
High
20.58
Volume
65
Mudança diária
-0.44%
Mudança mensal
0.19%
Mudança de 6 meses
0.98%
Mudança anual
-0.15%
22 setembro, segunda-feira
13:45
USD
EUA - Discurso de Williams, Membro do FOMC
Atu.
Projeç.
Prév.