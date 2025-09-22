Valute / BSCS
BSCS: Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
20.58 USD 0.08 (0.39%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BSCS ha avuto una variazione del -0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.57 e ad un massimo di 20.58.
Segui le dinamiche di Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
20.57 20.58
Intervallo Annuale
20.04 20.69
- Chiusura Precedente
- 20.66
- Apertura
- 20.57
- Bid
- 20.58
- Ask
- 20.88
- Minimo
- 20.57
- Massimo
- 20.58
- Volume
- 189
- Variazione giornaliera
- -0.39%
- Variazione Mensile
- 0.24%
- Variazione Semestrale
- 1.03%
- Variazione Annuale
- -0.10%