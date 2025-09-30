- Visão do mercado
BRLN: BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF
A taxa do BRLN para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 52.04 e o mais alto foi 52.09.
Veja a dinâmica do par de moedas BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BRLN hoje?
Hoje BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) está avaliado em 52.05. O instrumento é negociado dentro de -0.08%, o fechamento de ontem foi 52.09, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BRLN em tempo real.
As ações de BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF pagam dividendos?
Atualmente BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF está avaliado em 52.05. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.80% e USD. Monitore os movimentos de BRLN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BRLN?
Você pode comprar ações de BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) pelo preço atual 52.05. Ordens geralmente são executadas perto de 52.05 ou 52.35, enquanto 4 e -0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BRLN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BRLN?
Investir em BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF envolve considerar a faixa anual 49.41 - 52.97 e o preço atual 52.05. Muitos comparam 0.21% e 0.81% antes de enviar ordens em 52.05 ou 52.35. Estude as mudanças diárias de preço de BRLN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF?
O maior preço de BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) no último ano foi 52.97. As ações oscilaram bastante dentro de 49.41 - 52.97, e a comparação com 52.09 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF?
O menor preço de BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) no ano foi 49.41. A comparação com o preço atual 52.05 e 49.41 - 52.97 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BRLN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BRLN?
No passado BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 52.09 e -0.80% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 52.09
- Open
- 52.09
- Bid
- 52.05
- Ask
- 52.35
- Low
- 52.04
- High
- 52.09
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 0.21%
- Mudança de 6 meses
- 0.81%
- Mudança anual
- -0.80%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8