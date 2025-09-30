- Обзор рынка
BRLN: BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF
Курс BRLN за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.04, а максимальная — 52.09.
Следите за динамикой BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BRLN сегодня?
BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) сегодня оценивается на уровне 52.04. Инструмент торгуется в пределах -0.10%, вчерашнее закрытие составило 52.09, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRLN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF?
BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF в настоящее время оценивается в 52.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.82% и USD. Отслеживайте движения BRLN на графике в реальном времени.
Как купить акции BRLN?
Вы можете купить акции BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) по текущей цене 52.04. Ордера обычно размещаются около 52.04 или 52.34, тогда как 3 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRLN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BRLN?
Инвестирование в BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF предполагает учет годового диапазона 49.41 - 52.97 и текущей цены 52.04. Многие сравнивают 0.19% и 0.79% перед размещением ордеров на 52.04 или 52.34. Изучайте ежедневные изменения цены BRLN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF?
Самая высокая цена BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) за последний год составила 52.97. Акции заметно колебались в пределах 49.41 - 52.97, сравнение с 52.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF?
Самая низкая цена BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) за год составила 49.41. Сравнение с текущими 52.04 и 49.41 - 52.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRLN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BRLN?
В прошлом BlackRock ETF Trust II BlackRock Floating Rate Loan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.09 и -0.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.09
- Open
- 52.09
- Bid
- 52.04
- Ask
- 52.34
- Low
- 52.04
- High
- 52.09
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.19%
- 6-месячное изменение
- 0.79%
- Годовое изменение
- -0.82%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8