ASB-PF: Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4

21.82 USD 0.11 (0.50%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ASB-PF para hoje mudou para -0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.82 e o mais alto foi 21.86.

Veja a dinâmica do par de moedas Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ASB-PF hoje?

Hoje Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4 (ASB-PF) está avaliado em 21.82. O instrumento é negociado dentro de -0.50%, o fechamento de ontem foi 21.93, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ASB-PF em tempo real.

As ações de Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4 pagam dividendos?

Atualmente Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4 está avaliado em 21.82. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.92% e USD. Monitore os movimentos de ASB-PF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ASB-PF?

Você pode comprar ações de Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4 (ASB-PF) pelo preço atual 21.82. Ordens geralmente são executadas perto de 21.82 ou 22.12, enquanto 13 e -0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ASB-PF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ASB-PF?

Investir em Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4 envolve considerar a faixa anual 18.98 - 22.53 e o preço atual 21.82. Muitos comparam 5.46% e 9.92% antes de enviar ordens em 21.82 ou 22.12. Estude as mudanças diárias de preço de ASB-PF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ASSOCIATED BANC-CORP?

O maior preço de ASSOCIATED BANC-CORP (ASB-PF) no último ano foi 22.53. As ações oscilaram bastante dentro de 18.98 - 22.53, e a comparação com 21.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4 no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ASSOCIATED BANC-CORP?

O menor preço de ASSOCIATED BANC-CORP (ASB-PF) no ano foi 18.98. A comparação com o preço atual 21.82 e 18.98 - 22.53 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ASB-PF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ASB-PF?

No passado Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.93 e 9.92% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.82 21.86
Faixa anual
18.98 22.53
Fechamento anterior
21.93
Open
21.86
Bid
21.82
Ask
22.12
Low
21.82
High
21.86
Volume
13
Mudança diária
-0.50%
Mudança mensal
5.46%
Mudança de 6 meses
9.92%
Mudança anual
9.92%
