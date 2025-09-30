- Übersicht
ASB-PF: Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4
Der Wechselkurs von ASB-PF hat sich für heute um -0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.82 bis zu einem Hoch von 21.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ASB-PF heute?
Die Aktie von Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4 (ASB-PF) notiert heute bei 21.82. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.50% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.93 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von ASB-PF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ASB-PF Dividenden?
Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4 wird derzeit mit 21.82 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.92% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ASB-PF zu verfolgen.
Wie kaufe ich ASB-PF-Aktien?
Sie können Aktien von Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4 (ASB-PF) zum aktuellen Kurs von 21.82 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.82 oder 22.12 platziert, während 13 und -0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ASB-PF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ASB-PF-Aktien?
Bei einer Investition in Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4 müssen die jährliche Spanne 18.98 - 22.53 und der aktuelle Kurs 21.82 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.46% und 9.92%, bevor sie Orders zu 21.82 oder 22.12 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ASB-PF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ASSOCIATED BANC-CORP?
Der höchste Kurs von ASSOCIATED BANC-CORP (ASB-PF) im vergangenen Jahr lag bei 22.53. Innerhalb von 18.98 - 22.53 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ASSOCIATED BANC-CORP?
Der niedrigste Kurs von ASSOCIATED BANC-CORP (ASB-PF) im Laufe des Jahres betrug 18.98. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.82 und der Spanne 18.98 - 22.53 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ASB-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ASB-PF statt?
Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.93 und 9.92% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.93
- Eröffnung
- 21.86
- Bid
- 21.82
- Ask
- 22.12
- Tief
- 21.82
- Hoch
- 21.86
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.50%
- Monatsänderung
- 5.46%
- 6-Monatsänderung
- 9.92%
- Jahresänderung
- 9.92%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4