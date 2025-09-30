- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AIRJW: Montana Technologies Corp - Warrant
A taxa do AIRJW para hoje mudou para -15.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.8340 e o mais alto foi 0.9780.
Veja a dinâmica do par de moedas Montana Technologies Corp - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AIRJW hoje?
Hoje Montana Technologies Corp - Warrant (AIRJW) está avaliado em 0.8340. O instrumento é negociado dentro de -15.66%, o fechamento de ontem foi 0.9889, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AIRJW em tempo real.
As ações de Montana Technologies Corp - Warrant pagam dividendos?
Atualmente Montana Technologies Corp - Warrant está avaliado em 0.8340. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 119.47% e USD. Monitore os movimentos de AIRJW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AIRJW?
Você pode comprar ações de Montana Technologies Corp - Warrant (AIRJW) pelo preço atual 0.8340. Ordens geralmente são executadas perto de 0.8340 ou 0.8370, enquanto 11 e -14.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AIRJW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AIRJW?
Investir em Montana Technologies Corp - Warrant envolve considerar a faixa anual 0.3800 - 2.1700 e o preço atual 0.8340. Muitos comparam 17.13% e 47.61% antes de enviar ordens em 0.8340 ou 0.8370. Estude as mudanças diárias de preço de AIRJW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Airjoule Technologies Corp.?
O maior preço de Airjoule Technologies Corp. (AIRJW) no último ano foi 2.1700. As ações oscilaram bastante dentro de 0.3800 - 2.1700, e a comparação com 0.9889 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Montana Technologies Corp - Warrant no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Airjoule Technologies Corp.?
O menor preço de Airjoule Technologies Corp. (AIRJW) no ano foi 0.3800. A comparação com o preço atual 0.8340 e 0.3800 - 2.1700 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AIRJW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AIRJW?
No passado Montana Technologies Corp - Warrant passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.9889 e 119.47% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.9889
- Open
- 0.9700
- Bid
- 0.8340
- Ask
- 0.8370
- Low
- 0.8340
- High
- 0.9780
- Volume
- 11
- Mudança diária
- -15.66%
- Mudança mensal
- 17.13%
- Mudança de 6 meses
- 47.61%
- Mudança anual
- 119.47%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4