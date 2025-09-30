- Übersicht
AIRJW: Montana Technologies Corp - Warrant
Der Wechselkurs von AIRJW hat sich für heute um -15.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.8340 bis zu einem Hoch von 0.9780 gehandelt.
Verfolgen Sie die Montana Technologies Corp - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AIRJW heute?
Die Aktie von Montana Technologies Corp - Warrant (AIRJW) notiert heute bei 0.8340. Sie wird innerhalb einer Spanne von -15.66% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.9889 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von AIRJW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AIRJW Dividenden?
Montana Technologies Corp - Warrant wird derzeit mit 0.8340 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 119.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AIRJW zu verfolgen.
Wie kaufe ich AIRJW-Aktien?
Sie können Aktien von Montana Technologies Corp - Warrant (AIRJW) zum aktuellen Kurs von 0.8340 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.8340 oder 0.8370 platziert, während 11 und -14.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AIRJW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AIRJW-Aktien?
Bei einer Investition in Montana Technologies Corp - Warrant müssen die jährliche Spanne 0.3800 - 2.1700 und der aktuelle Kurs 0.8340 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 17.13% und 47.61%, bevor sie Orders zu 0.8340 oder 0.8370 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AIRJW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Airjoule Technologies Corp.?
Der höchste Kurs von Airjoule Technologies Corp. (AIRJW) im vergangenen Jahr lag bei 2.1700. Innerhalb von 0.3800 - 2.1700 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.9889 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Montana Technologies Corp - Warrant mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Airjoule Technologies Corp.?
Der niedrigste Kurs von Airjoule Technologies Corp. (AIRJW) im Laufe des Jahres betrug 0.3800. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.8340 und der Spanne 0.3800 - 2.1700 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AIRJW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AIRJW statt?
Montana Technologies Corp - Warrant hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.9889 und 119.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.9889
- Eröffnung
- 0.9700
- Bid
- 0.8340
- Ask
- 0.8370
- Tief
- 0.8340
- Hoch
- 0.9780
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -15.66%
- Monatsänderung
- 17.13%
- 6-Monatsänderung
- 47.61%
- Jahresänderung
- 119.47%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4