Edgar Akhmadeev #:

Há uma bifurcação reescrita do código deste tópico (1.12). Você verificou com o original?

PS: Tenho a versão 1.12 original e bastante corrigida. Não me lembro de onde vieram as correções, provavelmente desta ramificação.
Verifiquei com o 1.12. A mesma coisa:
. 
[ 0]     0.0019640,  200.0000000,    0.0019641,25600.0000000,    0.0019644, 3000.0000000,    0.0019645, 3800.0000000,    0.0019646,  200.0000000
[10]     0.0019649, 3600.0000000,    0.0019650,  700.0000000,    0.0019651,  200.0000000,    0.0019652,  700.0000000,    0.0019653,  100.0000000

No último elemento, 100 em vez de 800, e os demais também estão errados.

Na versão 1.13, apenas uma linha foi adicionada:

Bem, nesse caso, usarei meu próprio desmontador, pois ele é três vezes mais rápido. Mas eu realmente não quero escrever um código separado para cada modelo.
Acho que é possível analisar algo mais simples com o JASON, mas é preciso verificar cuidadosamente se os dados não foram substituídos.

 
Meu site:
      bin[n]=json["data"]["a"][i][0].ToDbl(); n++;//preço
      bin[n]=json["data"]["b"][i][1].ToDbl(); n++;//volume

Eu estava lendo dados do primeiro array, por isso vi isso. Após a cópia, não devo ter substituído b por a na segunda linha.

Agora está tudo bem.

