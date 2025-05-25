Bibliotecas: Serialização e desserialização de JSON (MQL nativo) - página 18
Há uma bifurcação reescrita do código deste tópico (1.12). Você verificou com o original?PS: Tenho a versão 1.12 original e bastante corrigida. Não me lembro de onde vieram as correções, provavelmente desta ramificação.
.
No último elemento, 100 em vez de 800, e os demais também estão errados.
Na versão 1.13, apenas uma linha foi adicionada:
Bem, nesse caso, usarei meu próprio desmontador, pois ele é três vezes mais rápido. Mas eu realmente não quero escrever um código separado para cada modelo.
Acho que é possível analisar algo mais simples com o JASON, mas é preciso verificar cuidadosamente se os dados não foram substituídos.
Eu estava lendo dados do primeiro array, por isso vi isso. Após a cópia, não devo ter substituído b por a na segunda linha.
Agora está tudo bem.