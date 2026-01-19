Discussão do artigo "Técnicas do Assistente MQL5 que você deve conhecer (Parte 53): Índice de Facilitação de Mercado"
Obrigado pela informação sobre a MFI. Vou revisitar e testar novamente. Qual foi sua relação risco-recompensa ao testar essa estratégia?
.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Verificação do padrão 4.| //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalMFI::IsPattern_4(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && Low(X()+1) > Low(X()) && MFI(X()+1) > MFI(X())) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && High(X()+1) < High(X()) && MFI(X()+1) > MFI(X())) { return(true); } return(false); }Parece que o trecho destacado
MFI(X()+1) > MFI(X()
é questionável (especialmente em comparação com o algoritmo de outros padrões)!
Poderia ser um deles:
MFI(X()+1) < MFI(X()
Com relação ao seguinte:
Parece que o algoritmo destacado
é questionável (especialmente em comparação com o algoritmo de outros padrões)!
Um deles poderia ser:
MFI(X()+1) < MFI(X()
O autor quer dizer que, para que a condição seja válida, o MFI anterior deve ser maior que o MFI atual em ambos os casos.
MFI(X()+1) > MFI(X()
Nesse caso, ele está medindo;
diminuição da força do MFI, mas aumento da mínima inferior em uma tendência de baixa
MFI(X()+1) > MFI(X() && Low(X()+1) > Low(X())
diminuição da força da MFI, mas aumento da máxima mais alta na tendência de alta .
MFI(X()+1) > MFI(X() && High(X()+1) < High(X())Espero que isso ajude.
O autor quer dizer que, para que a condição seja válida, o MFI anterior deve ser maior do que o MFI atual em ambos os casos.
Nesse caso, ele está medindo;
diminuição da força do MFI, mas aumento da mínima inferior em uma tendência de baixa
diminuição da força da MFI, mas aumento da máxima mais alta na tendência de alta .Espero que isso ajude.
Obrigado por sua explicação.
Sim, faz sentido.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Novo artigo Técnicas do Assistente MQL5 que você deve conhecer (Parte 53): Índice de Facilitação de Mercado foi publicado:
O Índice de Facilitação de Mercado (MFI) reflete a capacidade do mercado de realizar mudanças de preço dentro de um determinado intervalo de tempo. Talvez, para contextualizar melhor, seja útil compará-lo com outro indicador de Bill Williams que abordamos no último artigo, o Awesome Oscillator (AO). Se começarmos pelo foco/propósito, o AO acompanha o momentum por meio de uma comparação entre as médias de preço mediano dos períodos 34 e 5, com a tese de que mudanças de maior magnitude representam grandes alterações de momentum e vice-versa. O MFI, por outro lado, concentra-se na eficiência do movimento de preços em relação ao volume, ou busca responder à pergunta: se o volume de negociação foi x, quanto o preço irá reagir em comparação a quando foi y.
O AO utiliza o contexto da linha zero para interpretar o tipo de momentum em jogo. De fato, todos os indicadores de Bill Williams abordados até agora dependem da linha zero; no entanto, o MFI não. Ele gera valores absolutos com base na faixa de preço e no volume, o que exige a comparação direta das variações do MFI. Os casos de uso também são ligeiramente diferentes, pois o MFI, como mencionado, é adequado para compreender a eficiência do mercado e a dinâmica do volume, especialmente quando combinado com outros indicadores e na busca por confirmação de rompimentos. O AO, por outro lado, é ideal para uso em estratégias de seguimento de tendência, pois ajuda a identificar fractais ou mudanças de momentum.
Onde:
Embora o próprio MFI forneça um valor de indicador, seu uso/significado decorre do acompanhamento de suas variações em diferentes condições de mercado/volatilidade. Como um oscilador de histograma apenas positivo, ele fornece algumas cores-chave que merecem ser mencionadas.
Autor: Stephen Njuki