Discussão do artigo "Técnicas do Assistente MQL5 que você deve conhecer (Parte 53): Índice de Facilitação de Mercado"

Novo comentário
 

Novo artigo Técnicas do Assistente MQL5 que você deve conhecer (Parte 53): Índice de Facilitação de Mercado foi publicado:

O Índice de Facilitação de Mercado é outro indicador de Bill Williams que tem como objetivo medir a eficiência do movimento de preços em conjunto com o volume. Como sempre, analisamos os vários padrões desse indicador dentro dos limites de uma classe de sinal de montagem do assistente e apresentamos uma variedade de relatórios de teste e análises para os diversos padrões.

O Índice de Facilitação de Mercado (MFI) reflete a capacidade do mercado de realizar mudanças de preço dentro de um determinado intervalo de tempo. Talvez, para contextualizar melhor, seja útil compará-lo com outro indicador de Bill Williams que abordamos no último artigo, o Awesome Oscillator (AO). Se começarmos pelo foco/propósito, o AO acompanha o momentum por meio de uma comparação entre as médias de preço mediano dos períodos 34 e 5, com a tese de que mudanças de maior magnitude representam grandes alterações de momentum e vice-versa. O MFI, por outro lado, concentra-se na eficiência do movimento de preços em relação ao volume, ou busca responder à pergunta: se o volume de negociação foi x, quanto o preço irá reagir em comparação a quando foi y.

O AO utiliza o contexto da linha zero para interpretar o tipo de momentum em jogo. De fato, todos os indicadores de Bill Williams abordados até agora dependem da linha zero; no entanto, o MFI não. Ele gera valores absolutos com base na faixa de preço e no volume, o que exige a comparação direta das variações do MFI. Os casos de uso também são ligeiramente diferentes, pois o MFI, como mencionado, é adequado para compreender a eficiência do mercado e a dinâmica do volume, especialmente quando combinado com outros indicadores e na busca por confirmação de rompimentos. O AO, por outro lado, é ideal para uso em estratégias de seguimento de tendência, pois ajuda a identificar fractais ou mudanças de momentum.


Onde:

  • Máxima: O preço mais alto do período de tempo selecionado.
  • Mínima: O preço mais baixo do período de tempo selecionado.
  • Volume: O volume total negociado durante esse período.

Embora o próprio MFI forneça um valor de indicador, seu uso/significado decorre do acompanhamento de suas variações em diferentes condições de mercado/volatilidade. Como um oscilador de histograma apenas positivo, ele fornece algumas cores-chave que merecem ser mencionadas. 


Autor: Stephen Njuki

 

Obrigado pela informação sobre a MFI. Vou revisitar e testar novamente. Qual foi sua relação risco-recompensa ao testar essa estratégia?

.

 
Ótimo artigo. Muito obrigado.
 
Com relação ao seguinte:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificação do padrão 4.|
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMFI::IsPattern_4(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Low(X()+1) > Low(X()) && MFI(X()+1) > MFI(X()))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && High(X()+1) < High(X()) && MFI(X()+1) > MFI(X()))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}
Parece que o trecho destacado 
MFI(X()+1) > MFI(X()

é questionável (especialmente em comparação com o algoritmo de outros padrões)!

Poderia ser um deles:

MFI(X()+1) < MFI(X()
 
Too Chee Ng #:
Com relação ao seguinte:
Parece que o algoritmo destacado

é questionável (especialmente em comparação com o algoritmo de outros padrões)!

Um deles poderia ser:

MFI(X()+1) < MFI(X()

O autor quer dizer que, para que a condição seja válida, o MFI anterior deve ser maior que o MFI atual em ambos os casos. 

MFI(X()+1) > MFI(X()

Nesse caso, ele está medindo;

diminuição da força do MFI, mas aumento da mínima inferior em uma tendência de baixa 

 MFI(X()+1) > MFI(X()  &&  Low(X()+1) > Low(X())

diminuição da força da MFI, mas aumento da máxima mais alta na tendência de alta .

 MFI(X()+1) > MFI(X() &&  High(X()+1) < High(X())
Espero que isso ajude.
 
Daniel Opoku #:

O autor quer dizer que, para que a condição seja válida, o MFI anterior deve ser maior do que o MFI atual em ambos os casos.

Nesse caso, ele está medindo;

diminuição da força do MFI, mas aumento da mínima inferior em uma tendência de baixa

diminuição da força da MFI, mas aumento da máxima mais alta na tendência de alta .

Espero que isso ajude.

Obrigado por sua explicação.

Sim, faz sentido.

Novo comentário